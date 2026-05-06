As dificuldades do Ceará no Barradão

Jogo único define, hoje, quem continuará na Copa do Nordeste, se o Vitória ou o Ceará. Os momentos vividos pelos dois times são bem diferentes. O Vitória é o nono colocado na Série A. O Vozão é o nono colocado na Série B. O Vitória vem de uma vitória (4 x 1) sobre o Coritiba. O Ceará vem de uma derrota (2 x 0) para o Sport.

As circunstâncias são favoráveis ao time baiano. Joga em casa. Tem produção melhor e mais definida. O Ceará passa a ideia de um time sempre em formação. Não amadureceu ainda. Não por acaso, o técnico Mozart vem sofrendo pressão e críticas. Não por acaso o time também padece de restrições.

Ainda bem que o futebol, não raro, contraria a natureza das coisas. Assim, apesar das evidentes vantagens do Vitória, nada assegura um triunfo baiano no Barradão. Exatamente nisso reside a esperança de uma surpresa alvinegra em Salvador. Pela produção na temporada, o Vitória tem sido superior.

Em uma partida mata-mata, nem sempre a melhor qualidade predomina. Há fatores que, dependendo do dia, geram situações inimagináveis. O Ceará está vivo.

Repercussão

Uma vitória alvinegra no Barradão, hoje, terá dupla repercussão. A primeira: o avanço do Vozão para as semifinais. A segunda: elevará o moral do grupo, que tem sentido a queda de posições na Série B. Além disso, uma vitória diante de uma equipe da Série A, dentro da casa do adversário.

Amanhã

O Fortaleza, certamente, aproveitará o embalo da reação e liderança na Série B, visando a se impor diante do Confiança em Aracaju. O Confiança está na 18ª colocação da Série C nacional. Péssima campanha. Apenas uma vitória em cinco jogos. Na rodada passada, perdeu em casa para a Inter de Limeira.

Argumento

Apesar de a situação indicar condições favoráveis ao Fortaleza, quer pela ótima campanha na Série B, quer pela estrutura, um jogo mata-mata pode gerar resultados imprevisíveis, inclusive com vitória do time inferior. Fatores como a sorte, a bola “vadia”, a trave ou um pequeno erro definem rumos inesperados.

Floresta

Já que citamos a posição do Confiança na Série C nacional, ou seja, 18º colocado, destaco a campanha do Floresta, time cearense que ocupa o 8º lugar, na faixa de classificação para a próxima etapa. O Floresta busca subir para a segunda divisão nacional, onde hoje estão Fortaleza e Ceará.

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