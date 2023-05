As atuais fraudes no futebol brasileiro

Lamento quando os malfeitores passam a agir, manipulando resultados no Campeonato Brasileiro em suas diversas categorias. O bonito no esporte é a lisura. É vencer pelos meios lícitos, de acordo com os dispositivos legais. Mas agora está aí um novo escândalo, envolvendo atletas e agentes diversos, todos em busca de ganhos fáceis mediante fraudes, já detectadas pelas autoridades policiais. Não é a primeira vez que isso acontece. Lembram da “Máfia da Loteria”? A Polícia Federal apurou o caso. Na conclusão do levantamento, houve a confirmação do envolvimento de 125 pessoas. Lembram da “Máfia do Apito”?

Também houve a confirmação de tramoias no setor tido até então como intocável porque composto por senhores probos, jamais colocados sob qualquer suspeita. Mas é bom que fique bem claro: as fraudes não ficam apenas na manipulação de resultados. Quem usa dolosamente substância proibida também é um fraudador, mentiroso, enganador. Agora vem a pergunta final: no país da impunidade, que punição será aplicada aos atuais corruptos e corruptores? Ou tudo não passará de badalação semelhante às ações pirotécnicas das máfias anteriores?