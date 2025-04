Aperfeiçoamento ou extinção do VAR

Decididamente não há mais como tolerar os gravíssimos erros da arbitragem brasileira. Na vida, há um limite para tudo. Os incompetentes árbitros não podem continuar em atividade. Serão desmoralizados e estarão também desmoralizando o comando da CBF.

O legítimo gol do Fortaleza, assinalado por Yago Pikachu, jamais poderia ter sido anulado. A bola entrou toda. As imagens são claras. Não há dúvidas sobre isso. A incompetência levou oito minutos para não ver o que todo mundo viu. Para negar a verdade estampada em imagens cristalinas.

Não coloco em dúvida a honestidade dos profissionais da arbitragem nacional. Jamais atacaria a honra de alguém. Mas posso criticar com veemência os seus enganos. Não são equívocos simples. São erros graves, que se acumulam. O Fortaleza foi prejudicado diante do Sport. O Ceará prejudicado diante do Bahia.

Se não for possível aperfeiçoar os instrumentos e imagens de observações do VAR, melhor será aboli-lo dos campos de futebol do Brasil. A anulação do gol do Fortaleza foi mais um monte de esterco, que deixa o VAR cada vez mais fétido.

Contundente

Vi o protesto do CEO do Fortaleza, Marcelo Paz. Ele prima pela educação e respeito. Faz parte da postura que seu cargo existe. Mas faço aqui uma observação construtiva. Às vezes, caro Marcelo, por falta de um grito se perde uma boiada. Você pode e deve ser contundente, sem perder a educação.

Unidos

Ceará e Fortaleza são rivais, mas, em momentos, terão que juntar forças, bradar juntos, protestar juntos, gritar juntos, contra a incompetência ostensiva dessa gente que, com as suas estapafúrdias e inaceitáveis decisões, compromete o trabalho dos clubes.

Desfaçatez

Pior é ver o descaramento da comissão de arbitragem da CBF, tentando justificar o injustificável, mediante notas de “esclarecimento”. Foi ridículo o senhor Rodrigo Cintra, presidente da comissão, afirmar que houve pênalti a favor do Bahia contra o Ceará. Além da queda, coice.

Humildade

Quero ver o que a comissão vai inventar para justificar a anulação do gol do Fortaleza diante do Sport. Duvido que tenha a humildade de reconhecer o erro grave. Para mim, será uma surpresa se houver uma “mea culpa” por parte dessa gente que, até hoje, mostra-se incapaz de reconhecer seus próprios erros e desatinos.

Extinção

Minha conclusão é simples: se o VAR não passar por um aperfeiçoamento profundo, será melhor extirpá-lo. O organismo do futebol está contaminado por este cancro enganar que, no lugar de tirar dúvidas, faz dos erros a sua verdade. E os prejudicados que se danem. Recado direto ao Fortaleza e ao Ceará.