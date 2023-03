Agora o foca está nas semifinais do estadual

Tantos os jogos, tantas as competições, que às vezes tudo se embaralha. Mas agora, no fim de semana que chega, vamos voltar às origens, ou seja, onde tudo começou: o Campeonato Cearense de Futebol. Serão dois jogos com características bem diferentes. No Morenão, em Iguatu, um presente que tem tudo a ver com o ano passado. Foi exatamente no Morenão que começou a derrocada do Ceará em 2022. Foi apenas o começo de uma sequência que culminaria com as eliminações na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e, o pior, a queda para a Série B nacional. Domingo, o Ceará vai querer fazer a viagem inversa: ganhar no Morenão e avançar para as outras conquistas. Outra diferença é que, no ano passado, a decisão da vaga foi em Iguatu. Agora a decisão será no dia 18 no Castelão. Portanto, um encontro de contas entre alvinegros e Iguatuenses. Na outra partida, um clássico do nosso futebol: Ferroviário x Fortaleza. No ano passado, o Fortaleza confirmou o favoritismo e despachou o Ferrão. Agora, o Leão enfrentará um surpreendente Ferroviário, que está muito bem na Copa do Nordeste. O Fortaleza passou ontem pelo desgaste do jogo diante do Cerro pela Libertadores.