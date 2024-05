A terceira vitória para consolidar

O ambiente no Ceará está ótimo. A aproximação do G-4 ampliou a expectativa sobre mais uma vitória seguida. Nas duas vitórias anteriores, o Vozão criou os elementos necessários a uma arrancada. Em Novo Horizonte/SP, o início da reação. Ninguém esperava a goleada (0 x 3), que o Ceará aplicou. Na segunda vitória, no Castelão, passou alguns apertos diante do Amazonas, mas segurou os três pontos que o guindaram à sexta posição. Os seis pontos deram ao técnico Vagner Mancini tranquilidade para trabalhar sob menor pressão. Isso é bom. Quem joga sob pressão tem maiores possibilidades de erro. Observem que uma equipe pressionada se equivoca até em passes curtos de dois metros. Claro, se não houver um resultado satisfatório amanhã no Paraná, é natural que recaia uma certa frustração. Mas, mesmo assim, o time não perderá o contato com o pelotão da frente. Ficará mais distante, mas ainda no visual. Enfim, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, amanhã, às 16 horas, uma vitória alvinegra poderá ser o divisor de águas. Motivo simples: dependendo dos resultados dos demais jogos, o Vozão já estará no G-4 no final da rodada.

Aquele abraço

A sala de imprensa do Ceará chama-se Sérgio Pinheiro, uma justa homenagem ao inesquecível comentarista da Verdinha. Familiares do Serginho (a viúva Maria Luíza, a filha Sâmia, os netos Ricardo e Maria Clara, e o jovem Gabriel Vasconcelos, namorado da Clara) foram revisitar o setor. Lá encontraram Erick Pulga, Richard, Luís Otávio e o técnico Mancini. Uma festa.

Simplicidade

Todos ficaram impressionados com a humildade e gentileza dos atletas e do técnico Mancini. Foram fotos, autógrafos e toda atenção possível. Como convidado, acompanhei a família do Serginho. Senti-me honrado. Notei um ambiente muito bom. Tenho muito respeito por esses profissionais.

Reencontro

Tive a oportunidade de rever Ricardinho, ex-jogador que hoje faz parte da comissão técnica alvinegra. Ele tem uma experiência de 20 anos nas quatro linhas. Pode passar muita coisa, orientando um jovem como Erick Pulga. Ricardinho sabe se expressar muito bem. Se quisesse, seria um ótimo comentarista de futebol.

Quase 50 anos

O massagista Anacleto Pires e o roupeiro Júlio Abreu têm uma história de quase 50 anos no Ceará. Os dois serão homenageados no TBT, que apresento na TV Diário, toda quinta-feira. Ambos, nesses quase 50 anos de casa, viveram as emoções de tantas conquistas e, também, as tristezas de momentos difíceis.Dedicados funcionários, que fazem parte da história.

Folga

Com a suspensão das rodadas 7 e 8 da Série A, o Fortaleza teve adiado jogo diante do líder, Athletico-PR, que seria hoje. Assim, ganha uma pequena folga para arrumar a casa, visando ao jogo com o Vasco em São Januário, terça-feira, decidindo uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mesmo com a folga, é sufoco, meus amigos.