A Taça Brasil foi modelo. A Copa do Brasil, não

Não estou de marcação com a segunda mais importante competição do futebol brasileiro: a Copa do Brasil. Apenas não concordo com o trenzinho da alegria, que saltou de 32 clubes, na primeira edição, em 1989, para 126 clubes na atual temporada. Não me parece razoável.

A Taça Brasil, antecessora da Copa do Brasil, foi uma competição enxuta. A primeira edição aconteceu em 1959, sendo o Esporte Clube Bahia o seu primeiro campeão. Apenas 16 clubes participaram. Apesar de enxuta, privilegiava os campeões do Rio e de São Paulo, que só entravam na fase final.

A Taça Brasil de 1960 teve 17 clubes participantes. A Taça Brasil de 1961 teve 18 participantes. Enfim, um aumento tímido do número de clubes. Nada de comparar com os 126 clubes da atual Copa do Brasil. O exagero descaracterizou a competição. E ampliou os privilégios dos maiorais.

Não há como comparar a Taça Brasil e a Copa do Brasil. A semelhança está apenas no nome. Na essência, a primeira era melhor: enxuta, simples. A segunda é uma porteira...

Artilheiro

Poucos torcedores sabem que Gildo Fernandes de Oliveira, o maior ídolo da história do Ceará, foi o artilheiro isolado da Taça Brasil de 1964. Gildo marcou oito gols. O vice-artilheiro foi Pelé, do Santos. Pelé marcou sete gols, o mesmo número de gols marcados por Carlos Ruiter, do Confiança de Sergipe.

PV

Quando o Castelão foi inaugurado, em novembro de 1973, houve a impressão de que o velho Estádio Presidente Vargas estaria definitivamente aposentado. O tempo provou o contrário. O PV continua sendo útil. Foi cenário de quase todos os jogos do Campeonato Cearense de 2026.

Gramado

Na temporada passada, o gramado do Castelão foi muito criticado. Realmente, houve um período vergonhoso. Era um estádio padrão Fifa, mas com gramado de campo de várzea. Com a paralisação, o gramado do Castelão foi bem cuidado. Tudo agora vai depender da carga de jogos. Se exagerarem, o gramado não aguenta.

Revisão

As recentes semifinais do Campeonato Cearense tiveram um público ridículo. Nem parecia que três times grandes estavam na disputa. Está aí no que deu a desvalorização do futebol interiorano. O “estadual” virou um torneio municipal. Se não repensarem o modelo, a tendência é a competição minguar até a extinção.

Finais

A falta de graça do Campeonato Cearense está na mesmice. Não muda nada. Aqui nem zebra acontece. Queira Deus tenhamos algo de bom nos jogos finais entre Ceará e Fortaleza. É o que ainda poderá salvar a imagem da competição, que se arrastou na mediocridade. Lamentável.