A súbita morte da ex-jogadora do Fortaleza, Jaísse Salvador

Vi algumas notas sobre o falecimento da jovem Jaísse Salvador. Notas discretas. Uma nota oficial no site do Fortaleza. Alguns registros em blogs. Nada mais. Procurei saber o que teria havido. Como uma ex-atleta, cheia de vida, teria morrido de repente? Jaísse tem uma história bonita no futebol. Quando tinha sete anos, ela foi apresentada ao repórter Victor Hannover. Na ocasião, criança ainda, mas já uniformizada, inclusive de chuteiras, Jaísse disse que ia ser jogadora de futebol. Os anos passaram. Certa feita, já com seu sonho realizado, ela encontrou novamente o repórter Victor Hannover que fazia uma matéria sobre o time de futebol feminino, Menina Olímpica. Jaísse tornara-se jogadora de futebol admirada por todos. Ela perguntou se ele lembrava dela. O repórter logo a reconheceu. Foi um encontro registrado com muita alegria e fotos. Jaísse atuou em vários clubes, Menina Olímpica, Fortaleza, Ceará e Maguari. Em 2010 ela foi campeã cearense pelo Fortaleza, sendo escolhida a melhor jogadora da final. Nesse dia, por mais uma coincidência, foi o repórter Victor Hannover quem fez a cobertura para a TV Diário. Nas fotos e no vídeo da época, ela sempre aparece muito feliz. Morreu muito moça. Lamentável.

Causa

Alguns amigos de Jaísse disseram que ela foi internada em um hospital. Sentia problemas no braço e na perna. A situação agravou-se. A causa da morte não foi divulgada oficialmente. A verdade é que a vida reserva surpresas de toda ordem. A morte de Jaísse deixou de luto o futebol feminino. Mais que isso: deixou de luto o esporte como um todo. Ficou o legado de seu amor pelo futebol.

Espaços

O futebol feminino, apesar dos avanços, ainda precisa de melhores espaços na mídia. Observem que a ex-jogadora Jaísse Salvador alcançou destaque, atuando nos melhores times de futebol da nossa cidade. Ganhou um título estadual oficial pelo Fortaleza em 2010. Apesar disso, seu falecimento quase não foi divulgado, exceto em esporádicas notas.

Amor

Foi impressionante o amor que Jaísse teve pelo futebol. Com sete anos de idade, talvez até um pouco antes, já demonstrava sua inclinação. Como citei no comentário de abertura, ela, quando criança, já usava uniforme completo, com chuteira e tudo. E sempre com uma bola de futebol. Amor verdadeiro é assim: vem do berço.

Torcedora