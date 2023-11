A sobrevivência dos campeonatos estaduais

No dia 20 de janeiro, um sábado, no Castelão, haverá a estreia do Campeonato Cearense, Série A, de 2024. O Fortaleza, pentacampeão da Série A, enfrentará o Horizonte, campeão cearense da Série B. E assim, o certame estadual garantirá mais um ano de vida, em meio a muitas pressões pela sua extinção.

Participam da Série A: Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Horizonte, Caucaia, Barbalha, Iguatu, Atlético, Maracanã e Floresta. Do interior, apenas duas agremiações: Barbalha e Iguatu. Todos os demais são da capital ou da região metropolitana. Estão fora times tradicionais como Icasa, Guarani de Juazeiro do Norte e Guarany de Sobral. É incrível.

Dois notáveis polos de desenvolvimento do Ceará ausentes da elite estadual. Quero crer que, enquanto perdurar o atual sistema de eleições para a presidência da CBF, os campeonatos estaduais não serão extintos. Motivo simples: as federações têm interesse na manutenção dos estaduais.

E o candidato à presidência da CBF depende muito dos votos das federações. Pelo regulamento, os votos dos presidentes das federações têm peso 2. Os votos dos clubes das Séries A e B têm peso 1. Assim, a sobrevivência dos certames estaduais ainda terá fôlego para mais alguns anos.

ATRAÇÕES

O Fortaleza vai em busca de algo inédito no nosso futebol: o hexacampeonato. É uma motivação especial para os tricolores. Por sua vez, o Ceará tentará evitar que o hexacampeonato tricolor aconteça. O Ferroviário também entrará com o moral elevado, máxime pela conquista do bicampeonato brasileira da Série D.

HEXA E HEPTA

É difícil um time ganhar o hexacampeonato de forma direta. O Náutico de Recife conseguiu se sagrar campeão pernambucano seis vezes seguidas: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 e 1968. O Bahia fez mais. Conquistou, de forma seguida, sete títulos de campeão baiano, sagrando-se heptacampeão: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979.

RECORDE

Se o Fortaleza alcançar o sexto título consecutivo de campeão cearense, estará estabelecendo um recorde muito importante. Daí a razão pela qual o Campeonato cearense de 2024 ganhará contornos especiais na disputa entre Ceará e Fortaleza. Outra atração poderá ser a conquista do título pelo Ferroviário, no embalo da conquista do bicampeonato brasileiro da Série D em 2023.

DIFERENÇA

Uma coisa é o time ser considerado hexacampeão porque ganhou seis títulos de uma competição. Outra coisa, bem diferente, é o time conquistar um hexacampeonato, ganhando de forma consecutiva seis títulos. A meu juízo, o correto seria considerar apenas as conquistas consecutivas.

PENTA

Na minha opinião, a Seleção Brasileira não é pentacampeã do mundo. Ganhou cinco Copas do Mundo. A rigor, a Seleção Brasileira foi bicampeã do mundo em 1958 e 1962. Aí, sim, legitimamente bicampeã do mundo. No México, em 1970, foi campeã. Foi campeã também na Copa de 1994 nos Estados Unidos. E, novamente campeã no ano 2002 no Japão. Ganhou cinco títulos.