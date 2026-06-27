A Série B e a Copa do Mundo

É natural que toda a atenção do país esteja voltada para o jogo Brasil x Japão, segunda-feira, às 14 horas, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. Será o início do mata-mata, que mais cedo mandará muita gente para casa. Mas nem só de Copa do Mundo vive o torcedor brasileiro. A Série B está aí.

Uma pausa na Canarinho, de Vini Jr e companhia. Um olhar apurado para o nosso feijão com arroz, que tem dois jogos programados para amanhã, domingo. O Ceará, de técnico novo, enfrentará o Juventude em Caxias do Sul. O Fortaleza, em casa, recebe o Sport.

O Vozão está numa situação bastante desconfortável. Na 14ª posição, distante apenas dois pontos da zona de rebaixamento, há muita preocupação com relação ao resultado de amanhã. O medo se amplia na medida em que, ao olhar pelo retrovisor, observa-se a aproximação dos times que estão atrás.

O Fortaleza mira o playoff, mas a meta tem que ser as duas primeiras posições, que dão passagem direta à Série A. A Copa do Mundo é o centro das atenções, mas não podemos perder de vista a Série B nacional.

Novo treinador

A missão do técnico Daniel Paulista é árdua: transformar o trôpego Ceará em uma equipe capaz de reverter a atual situação, ou seja, encaixar uma sequência de vitórias que o coloque na zona de classificação. Isso requer tempo para os devidos ajustes. Amanhã, será mais uma avaliação.

Para valer

Nestes primeiros dias, o técnico Daniel Batista será um observador. Como mudar a equipe sem uma avaliação apurada? Certamente, deve ter recebido um relatório do Anderson Batatais, treinador interino. Mas somente o contato direto permitirá a formação de juízo seguro sobre as definições que terá de tomar.

Absurdo

Nada justifica a série de ameaças que o presidente do Ceará, João Paulo, e a sua família vêm sofrendo. São atos de violência que devem ser apurados com rigor. O torcedor tem o direito de protestar contra o delicado momento do clube, mas jamais praticar atitudes criminosas como as que foram registradas. É caso de polícia.

Posição

Uma vitória do Fortaleza sobre o Sport, amanhã, fará com que o Leão ultrapasse o time pernambucano. O Tricolor de Aço ficará com o mesmo número de pontos (25), mas passará a ter uma vitória a mais (7). É o caminho para voltar à faixa do playoff. Daí a importância maior que a partida passou a ter.

Conclusão

A Copa do Mundo continuará sendo o centro das atenções, até porque vai entrar na sua fase mais importante, ou seja, o modelo mata-mata. Mas não custa nada dar uma olhada para a Série B nacional. Para os clubes cearenses é o que vale. A Copa do Mundo tem vida efêmera. A Série B vai até o dia 14 de novembro.