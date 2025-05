A renascença do Leão

Nos dois recentes jogos do Leão, houve uma renascença. Uma luz, não no fim do túnel, mas no túnel todo. Momentos que fizeram lembrar o Fortaleza das grandes produções, sob o comando de Vojvoda. Os próximos jogos serão fundamentais para uma nova avaliação.

A produção do Fortaleza, no empate com o São Paulo (0 x 0) no Morumbi, foi animadora. Mais animadora ainda foi a produção na goleada (4 x 0) aplicada no Colo-Colo, no Castelão. Um Fortaleza verdadeiramente Fortaleza, senhor absoluto das ações. Dono do espetáculo.

Há pequenos detalhes que gosto de registrar como fazedores da diferença. O passe ou a deixada da bola, que Pikachu entregou a Lucero para este marcar belo gol, é algo revelador de que a confiança e a tranquilidade voltaram ao grupo. Posso, igualmente, dizer o mesmo com relação ao gol de Breno Lopes.

Não estou afirmando que o Fortaleza já é o que foi. Mas posso afirmar que está no caminho certo. A continuar assim, trará de volta aos gramados o encanto e o fascínio de um elenco que já foi altamente vitorioso.

Dinheiro muito

Não tenho nada a ver com o salário de quem quer que seja. Mas chamou a minha atenção o possível salário de R$ 5 milhões que, segundo especulações, será pago ao futuro técnico da Seleção Brasileira. O salário mínimo pago ao trabalhador brasileiro é R$ 1.518,00. Não é preciso dizer mais nada.

Valor

O mercado do futebol está aquecido. Os treinadores e os jogadores não têm culpa. Se há quem pague, ótimo. O mundo é dos espertos. Quantos brasileiros há que ganham por mês R$ 5 milhões, além dos penduricalhos? Não tenho a menor ideia. Mas, tudo bem. Se a CBF pode pagar, então pague.

Solução

Queira Deus que o novo treinador resolva o problema da Seleção Brasileira, tornando-a outra vez campeã mundial. Que faça jus ao que lhe será pago. E, em contrapartida, consiga o que desde 2002 nenhum treinador brasileiro conseguiu, ou seja, um futebol digno dos aplausos do mundo.

Recordação

Agora lembrei do técnico Vicente Feola, que comandou a Seleção Brasileira no primeiro título mundial na Copa de 1958 na Suécia. Quanto terá recebido de premiação por aquele feito notável? Recebeu a glória. Quanto ao dinheiro, não deu sequer para fazer um pé-de-meia.

Migalha