A preocupante oscilação tricolor

O Fortaleza já esteve no topo da atual Série B. Empreendeu uma forte reação, fato que o levou à retomada da confiança. Mas, de repente, com duas derrotas seguidas em clássicos, teve comprometida esta mesma confiança. Agora precisa começar tudo de novo.

A derrota, de virada, para o Ceará foi muito sentida no Pici. Além disso, o tabu de 15 jogos sem vencer o maior rival tem trazido desconforto. Some-se agora a derrota, em casa, para o Sport de Recife, ficando em desvantagem para o jogo de volta em Recife, na decisão pela vaga na final da Copa do Nordeste.

O Leão está na faixa de classificação para o playoff da Série B, ou seja, na faixa que não conduz à subida direta pela Série A nacional. Serão dificuldades maiores, caso não retorne à liderança ou à vice-liderança da competição. Síntese: as coisas não estão como a princípio se esperava.

Todos esses fatos transmitem maiores responsabilidades para o jogo de amanhã, no Castelão, diante do Londrina, que está na zona de rebaixamento. Inadmissível um novo tropeço tricolor.

Jovens

O Ceará ganhou moral depois da vitória sobre o Atlético-MG (apesar da eliminação nos pênaltis) e sobre o Fortaleza. Cresceu de produção, máxime após Mozart ter colocado em ação a força das bases. Um bom resultado, amanhã, diante do Novorizontino, reforçará mais ainda a tendência de buscar nos jovens as devidas soluções.

Bases

Ganham espaço em Porangabussu os jovens João Gabriel, Melk, Enzo e Giulio. Desses, Melk está consolidado. Não é mais uma esperança: é uma realidade. Caberá ao treinador Mozart administrar a utilização dos novos valores, introduzindo-os no time titular nos momentos mais adequados.

Cuidado

A gradual introdução dos jovens no time principal é a maneira mais segura de prepará-los para os embates mais difíceis. Lançá-los em grupo, de uma só vez, abre a o risco de uma “queimação conjunta”, caso algo não dê certo. Mozart tem demonstrado muita sensibilidade nesta parte.

Desafio

O Floresta está na faixa de classificação (7º lugar) da Série C nacional. Agora enfrentará um desafio muito difícil: o líder Paysandu. O jogo será segunda-feira, às 20 horas, no Estádio da Curuzu, conhecido alçapão da Avenida Almirante Barroso. Se o Floresta vencer, ultrapassará o Paysandu no número de pontos.

Lideranças

O futebol está indo bem na Série D nacional. No Grupo A6, o Iguatu é líder com 15 pontos, cinco a mais que o vice Parnahyba, que tem 10 pontos. No Grupo A7, o Ferroviário é líder com 14 pontos. Lamentavelmente, Atlético-CE e Tirol estão fora da faixa de classificação.