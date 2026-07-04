A possibilidade maior de vitória do Brasil

Entre os brasileiros, existe uma frase muito comum, segundo a qual tudo tem a primeira vez. Essa frase pode ser aplicada agora, quando do confronto Brasil x Noruega, amanhã, na Copa do Mundo de 2026. A Canarinho jamais ganhou da Noruega. Foram quatro jogos. Mas tudo tem a primeira vez.

Narrei um dos jogos Brasil x Noruega. Foi na Copa da França em 1998. O Brasil já estava classificado na fase de grupos. Ganhara da Escócia (2 x 1) e ganhara do Marrocos (3 x 0). Relaxou para o jogo com a Noruega em Marselha. Acabou perdendo por 2 a 1, mas terminou em primeiro lugar no grupo.

O futebol norueguês melhorou muito. Tem força física, efetiva aplicação tática e um astro que faz a diferença: Erling Haaland. Ainda assim, considero ter o Brasil um repertório mais variado. A qualidade individual da Canarinho é bem superior à qualidade da Noruega.

A meu juízo, será uma grande surpresa, se a Seleção Brasileira for eliminada. Os caminhos para a vitória o Brasil tem: Vini Jr, Endrick, Ryan, Bruno Guimarães, Martinelli. Mas o Brasil precisa ser mais aplicado na marcação.



Outro foco

Apesar de a Copa do Mundo 2026 ser o centro de todas as atenções, não podemos perder de vista a Série B nacional, que está avançando já na 16ª rodada. A disputa na faixa classificatória está muito acirrada: Vila Nova, Fortaleza (2º lugar), Novorizontino, Criciúma, São Bernardo e Juventude.

Metade

Até a 19ª rodada, quando acontece a “virada da montanha”, a situação é uma. Depois da 19ª rodada, tudo fica mais complicado. Não haverá onde buscar ou recuperar os pontos perdidos. Quem tiver gordura para queimar, ainda poderá administrar alguma adversidade. Quem não tiver gordura vai correr sério risco.

Vozão

O Ceará não tem gordura para queimar. É delicada a atual posição alvinegra. O jogo de hoje, em Goiânia, ganhou contornos especiais, principalmente depois das duas últimas derrotas do Ceará em casa: uma para o Juventude (2 x 0) e outra para o Botafogo-SP (0 x 1). O que incomoda é a falta de sinais de reação.

Faturamento

Outro ponto difícil é a queda na receita dos dois representantes cearenses. Quando o time desce para a segunda divisão, a adaptação a salários menores exige inteligente flexibilização. A folha tem de ser paga em dia. A pior desgraça que pode acontecer a um time de futebol é o atraso salarial.

Outras Séries

Nem só de Copa do Mundo vive o desportista. Hoje, às 20:30, em Campinas-SP, pela Série C nacional, o Floresta-CE (8º) enfrenta o Guarani (líder). Também hoje, pela Série D nacional, às 16 horas, fase mata-mata, o Ferroviário enfrenta o Imperatriz no Maranhão (jogo de ida) e o Iguatu (jogo de ida), em Recife, enfrenta o Maguary.