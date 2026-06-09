A nova fase de transição do Ceará

Amanhã, no PV, o técnico interino do Vozão, Anderson Batatais, terá a missão de ganhar do Avaí, em jogo válido pela 12ª rodada da Série B nacional. Poderia ser apenas mais uma partida comum, mas, a rigor, não é. Pode definir rumos, inclusive a posição do próprio Batatais.

Se o Ceará vencer, é provável que Anderson Batatais amplie seus espaços em Porangabussu. Em situações transitórias, muitas vezes se estabelece quem oferece qualidade de serviço adequado ao momento vivido pelo clube. O custo/benefício deve ser examinado com muita atenção.

O Ceará precisa vencer. É palavra de ordem. Nas atuais circunstâncias, empate e derrota se assemelham. Aliás, o empate é um resultado enganador. Motivo simples: não tem o efeito negativo de uma derrota, mas trava o avanço, já pelo minguado ponto que deixa.

Uma vitória do Ceará, além de aproximá-lo um pouco mais da zona de classificação, dará moral ao grupo. E, quem sabe, tornar Anderson Batatais o técnico efetivo, pronto para a retomada alvinegra.

Política

A passagem do técnico Mozart por Porangabussu abriu novas oportunidades aos jovens das bases. A meu juízo, tal política deveria ser mantida, independentemente de quem venha a assumir em caráter definitivo o comando técnico do Vozão. A interrupção do aproveitamento dos jovens será muito prejudicial ao Ceará.

Mercado

A disponibilidade no mercado da bola está muito restrita neste período do ano. Parte-se da premissa de que quem é bom está empregado. Claro que em toda regra há exceção. Mas é muito difícil encontrar bons valores livres e desimpedidos nesta altura do campeonato.

Exceção

Algumas vezes acontece de um bom jogador, embora empregado, esteja insatisfeito por falta de aproveitamento no time titular. Então, deseja deixar a agremiação. Assim, por pura coincidência, pode ser que boas contratações sejam feitas no período. Mas isso é a exceção das exceções.

Seleção

Hoje, no Castelão, Brasil x Estados Unidos, futebol feminino. Boa oportunidade para ver Marta Vieira da Silva, a rainha do futebol feminino. Em São Paulo ela ficou no banco, mas acenou para a torcida. Um momento especial para aplaudi-la como realmente ela merece.

Consagração