A nova era da Seleção Brasileira

Começa agora uma nova expectativa sobre o destino do futebol cinco vezes campeão do mundo. O sexto título vem sendo perseguido, sem sucesso, desde 2006, na Alemanha. Depois, 2010 na África do Sul. Depois, 2014 no Brasil. Depois, 2018 na Rússia. Depois, 2022 no Catar. Decepções acumuladas.