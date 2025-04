A luta das arbitragens contra as imagens

O uso das novas tecnologias, que visam a tirar dúvidas nos esportes, somente não está dando certo no futebol brasileiro. Há momentos em que os atores chamados a opinar borram nas calças, ora pelo medo, ora pela incompetência, ora pelas duas coisas ao mesmo tempo.

Quem não tem coragem deve procurar outra profissão. Quem se intimida diante da multidão não pode ser árbitro de futebol. É preciso ter cunhão roxo. Ter compromisso com a verdade. Os homens frouxos, vestidos com o uniforme de árbitro, nivelam-se aos pombos: só servem para sujar.

Em todos os outros esportes, as novas tecnologias têm tirado dúvidas de forma imediata. Não é preciso tanta cerimônia para definir pelo sim ou pelo não. É tudo rápido. No vôlei, sai na hora se a bola foi dentro ou fora. No automobilismo, por milésimos de segundo, logo se sabe quem ganhou.

Narrei corridas no Eusébio. Os computadores mostram com perfeição a separação entre 20 ou mais carros, todos em alta velocidade. É possível acompanhar todos os registros em tempo real. Já, no futebol, meu Deus...

Copa do Brasil

Hoje, em Recife, acontece o jogo de ida entre Fortaleza e Retrô. Detalhe interessante: Nas duas primeiras rodadas, o Retrô jogou fora de casa e eliminou seus adversários. Eliminou o Jequié na Bahia e eliminou o Atlético-GO em Goiânia. Isso, por si, já serve de alerta ao Leão de Aço nesta sua estreia na competição.

Amanhã, o Vozão

Jogo dos mais difíceis terá o Ceará, amanhã, no Castelão, pela Copa do Brasil, diante do poderoso Palmeiras. Sim, o Palmeiras é poderoso, mas foi derrotado pelo Bahia no Allianz Parque, na rodada passada da Série A (0 x 1). Então, não é tão imbatível como se pensa.

Encarou

É bom frisar que o Ceará, diante deste mesmo Bahia, que ganhou do Palmeiras, somente perdeu na Fonte Nova porque a arbitragem, por intervenção do VAR, arranjou um pênalti inexistente a favor do Bahia, já nos acréscimos. O Bahia ganhou assim. Logo, conclui-se que o Ceará terá, sim, meios para encarar o Verdão.

Alerta geral

Atenção senhores árbitros, auxiliares, enfim, todos os que estão ligados ao setor. Fortaleza e Ceará, que já foram terrivelmente prejudicados pelas más arbitragens, não querem a ajuda de vocês. Querem apenas que vocês não os prejudiquem mais. Não atrapalhem. Tenham mais sensatez nas observações e total isenção. Só isso.

Demais Séries

Gostei Ferrão! No Grupo A3 da Série D, o Ferroviário ganhou do Santa Cruz de Natal (3 x 1) e está no G-4. Lamentável a goleada (4 x 0) sofrida pelo Horizonte diante do Santa Cruz em Recife. No Grupo A2, o Iguatu, apesar da derrota para o Imperatriz (2 x 1), é vice-líder. O Maracanaú, ao empatar em casa com o MAC, caiu para a quinta posição.