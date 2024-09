A Libertadores é o novo foco tricolor

O que passou, passou. Não adianta falar em Copa Sul-Americana. Acabou. Foi. Agora uma nova visão, um novo objetivo, uma nova concentração. A Série A nacional assume a condição de única e exclusiva. É com ela e para ela que o Fortaleza trabalhará nestes meses finais do ano 2024.

Lembrei de um velho ditado popular: há males que vêm para o bem. Por mais paradoxal que pareça, a eliminação tricolor na Sula tem o seu lado bom: a partir de agora todas as energias do Leão estarão direcionadas para permanecer na linha de frente do Brasileirão.

O desgaste dos adversários tricolores, que seguirão em outras competições, poderá ser um fator favorável ao Leão. Geralmente, corre maior risco de lesões quem trabalha em várias frentes. Então, caberá ao Fortaleza saber tirar disso o melhor proveito.

Entendo ser concretamente possível a permanência do Fortaleza no G-4 até o final da competição. Tem time para isso. As equipes que estão com um ou dois jogos a menos, mesmo que vençam seus compromissos, não alcançarão o Fortaleza com os pontos somente daí decorrentes.

O novo instante começará domingo próximo, no Castelão, diante do Cuiabá. Vida que segue.

Acerto de contas

Em jogo válido pela 9ª rodada, o Cuiabá deu um baile no Fortaleza. O Leão sofreu um apagão. Quando terminou o primeiro tempo, o Cuiabá já vencia por 4 a 0. Na fase final, o Cuiabá fez mais um gol. Placar final: 5 a 0. Inacreditável. Na época, o Cuiabá já estava na zona de rebaixamento. Domingo será um acerto de contas.

Probabilidades

O Fortaleza terá no Castelão amplas possibilidades de vitória. Não é preciso pensar em vingança ou em dar o troco no placar. Basta uma vitória comum. O Cuiabá faz uma campanha pífia. É o vice-lanterna. Advertência: o Fortaleza deve ter cuidado porque os times da zona baixa, já pelo desespero, costumam pregar surpresas.

Astral

Excelente o estado de espírito do atacante do Ceará, Aylon. Com os dois gols que marcou na vitória do Ceará sobre o Bahia, Aylon chegou aos nove gols, passando a dividir com Erick Pulga e com Caio Dantas, do Guarani, a artilharia da Série B nacional. O ataque alvinegro, com Saulo Mineiro, Aylon e Erick Pulga, tem se mostrado incisivo e eficiente. Sinônimo de gol.

Alerta

O Brusque está na zona de rebaixamento da Série B. É o 17º com 29 pontos. Mesmo assim, com todas as limitações, conseguiu derrotar o Ceará no jogo de ida, em Itajaí. Ganhou por 1 a 0. O ataque do Ceará começou com Saulo Mineiro, Barceló e Erick Pulga. Somente depois, Aylon entrou no lugar de Barceló.

Sequência

O Ceará, para manter o sonho de alcançar o G-4, terá de emplacar uma sequência de vitórias. O jogo de amanhã está entre os que o Ceará não pode sequer empatar. Qualquer tropeço, amanhã, será terrível. Em casa, diante do vice-lanterna, só há um resultado satisfatório para o anfitrião: a vitória alvinegra. Qualquer outro será enorme frustração.