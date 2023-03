A hora da vitória chegou

O Fortaleza viverá hoje uma situação exatamente oposta à situação que viveu diante do Deportivo Maldonado. Vejam bem: o Maldonado jamais havia participado de uma Copa Libertadores. Portanto, era debutante, inexperiente. O Fortaleza trazia a boa experiência de sua participação na Libertadores anterior. O Fortaleza fez o primeiro jogo no Uruguai. Trouxe a decisão da vaga para o Castelão, onde sua imensa torcida fez a diferença. Agora acontece o contrário. O Cerro Porteño tem 41 participações na Copa Libertadores. A sua melhor campanha foi ter chegado uma vez à semifinal da competição. O Cerro tem também a vantagem de decidir em casa, no Estádio La Olla, a vaga para a fase de grupos. Portanto, teoricamente, uma situação favorável aos paraguaios. Isso reforça o argumento da necessidade de vitória do Fortaleza hoje no Castelão. E mais: com boa vantagem no placar. Como se sabe, se houver empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Se o Fortaleza produzir o que produziu na segunda fase da goleada sobre o Maldonado, suas chances de vitória serão boas. Lucero, Thiago Galhardo e Pochettino estão numa fase que já alcança a sintonia fina. A automação faz a diferença.

Avaliação

O jornalista Alexandre Mota fez um levantamento minucioso sobre o Cerro Porteño, matéria que foi publicada no Diário do Nordeste. Dentre as curiosidades no elenco paraguaio, a presença de Eduardo Brock, que atuou no Ceará de 2018 a 2020. Brock também atuou no Goiás, Paraná e Cruzeiro, tendo boa participação na campanha que levou o time mineiro de volta para a Série A.

No ataque

O Cerro Porteño, a exemplo do próprio Fortaleza, também apostou no futebol argentino. Contratou Diego Churín, atacante bem conhecido do futebol brasileiro, pois atuou no Atlético Goianiense e no Grêmio de Porto Alegre. Faz dupla com o jovem Robert Morales, de apenas 23 anos de idade. Nessa dupla a defesa tricolor deve prestar muita atenção.

Confusão

É tanta competição paralela que, às vezes, fico confuso até com relação aos jogos, sem saber por qual delas é a programação. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Campeonato Cearense. E daqui a pouco chega o Campeonato Brasileiro nas suas diversas categorias. A rigor, é um massacre. No final da temporada, os jogadores estão estourados.

Cirurgia

Neymar, com seu tipo de comportamento em campo e fora de campo, conseguiu ser amado e odiado. De minha parte, nem uma coisa, nem outra. Mas confesso que torço por ele. A cirurgia no tornozelo o deixará fora da temporada. Entretanto, ele pode, sim, voltar à atividade plena. Ronaldo Fenômeno superou situação muito pior. Voltou e foi campeão do mundo em 2002.

Novo rumo

Ainda sobre Neymar, vale uma observação: ele é o jogador que mais sofre entradas fortes e desleais. É vítima de brutamontes, não raro com a complacência dos árbitros. Neymar também tem sua dose de culpa por seu jeito provocador. Quando voltar, terá de mudar muito suas atitudes, máxime se ainda pensar em título mundial pela Canarinho. Mbappé e Messi já conseguiram.