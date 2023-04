A hora da verdade no clássico tricolor

Chegou o momento para testar: é o Fluminense tão extraordinário quanto estão pintando ou há certo exagero nisso? Uma coisa é incontestável: o campeão carioca de 2023 está jogando bonito. O técnico Fernando Diniz sabe moldar uma equipe, fazendo-a detentora do futebol-arte. E lá vão Ganso, Cano, Keno... É difícil conter essa gente. Mas também é difícil conter Pikachu, Pochettino, Romarinho... A previsão é de um jogo a ser disputado no mais elevado nível. O técnico Vojvoda também sabe fazer jogar bonito os times sob seu comando. E o Leão tem a seu favor o fato de jogar em casa, com o apoio dd sua fiel torcida. O Fluminense vai querer assumir o controle do jogo logo no início. É de praxe. É envolvente, rápido, ágil. Engole os adversários. Exatamente aí é que se saberá da competência do sistema de marcação do Fortaleza. Alerta geral, principalmente para Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules e José Welison, ou seja, quem for escalado para compor a meia-cancha do Leão. Na bela vitória sobre o Athletico-PR, o Fluminense fez o que tinha de ser feito no primeiro tempo: abriu dois gols de diferença. Na fase final, amornou. Ninguém suporta ritmo intenso nos 90 minutos e acréscimos.

Administração

O ímpeto inicial do Fluminense é muito forte. O adversário dificilmente consegue espaços para jogar. É sufocado pela intensidade das ações do campeão carioca. Tem sido assim. Lembram-se como o Fluminense goleou o Flamengo (4 x 1) na decisão do Campeonato do Rio de Janeiro? Nem o Flamengo, que tem excelente elenco, conseguiu segurar o Flu.

Postura

É bom frisar que o Fortaleza também, em determinados momentos, sufoca os adversários no primeiro tempo. Uma proposta semelhante ao de seu adversário de hoje. A dúvida é saber quem vai conseguir subjugar o adversário. Também pode ocorrer jogo franco, aberto, de lado a lado. Aí será um espetáculo. Tomara que seja assim.

Estreia

Expectativa em torno da estreia do treinador Eduardo Barroca no comando do Ceará em Natal. A torcida do Vozão anda ansiosa para ver se a mudança de técnico trouxe algo de novo e de bom para a produção da equipe. Somente em campo será possível uma avaliação. De nada adiantarão apressadas conjecturas.

Complicados

A situação do ABC na Série B também é difícil. O Ceará é o lanterna. O ABC é o vice-lanterna. Na estreia, o ABC foi derrotado pelo Londrina (1 x 0) no Paraná. Na segunda rodada, o ABC, em casa, no Frasqueirão, foi goleado pelo Vitória-BA (0 x 3). Uma campanha semelhante à do Ceará, que na estreia em São Paulo perdeu para o Ituano (2 x 0). E no PV foi goleado pelo Guarani-SP (0 x 3).

ABC

Em maio, o ABC decidirá com o América o Campeonato Potiguar. No ABC estão alguns jogadores que atuaram no futebol cearense. Raphael Luz (meia) atuou no Floresta em 2022. Jean Patrick, meia, atuou no Fortaleza em 2018. Márcio Azevedo, lateral-esquerdo, atuou no Fortaleza em 2007. Lá está também o atacante cearense Léo Ceará, de Quixeramobim. Léo não atuou em times daqui.