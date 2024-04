A corrupção no futebol

Quando iniciei a minha vida profissional na Rádio Uirapuru, em 1965, corriam nos bastidores conversas sobre possíveis árbitros venais. Mas nunca foi provado. Jamais houve a confirmação de resultados fraudulentos, provocados por alguma atitude desonesta de um apitador. Foram fantasmas criados pelo imaginário popular. Todos os árbitros que conheci, na época, foram senhores dignos, íntegros, incapazes de qualquer leviandade. Assim, sempre optei por entender, como entendo agora, que não havia ambiente para práticas desonestas.

Posso ter sido ingênuo ou ainda estar sendo ingênuo. Pouco importa. Nunca dei guarida a uma frase que circulava com frequência: “Time ganha jogo, diretoria ganha campeonato”. Então, a diretoria ganharia campeonato mediante a formação de equipes poderosas ou ganharia pela atuação de velhas raposas na compra de resultados? Os anos passaram e, até hoje, não houve sequer um dado consistente para comprovar qualquer expediente de “compra & venda” de resultados no mundo do futebol cearense. Se houve, tudo deve ter sido feito de forma muito fechada. Não vazou nada. Incrível.

Loteria

Há alguns anos, mais precisamente em 1982, estourou o escândalo da loteria esportiva no Brasil. Uma máfia estaria comprando jogadores, visando a acertar os resultados dos treze jogos da Loteca. Assim, os mafiosos ganhariam os prêmios milionários. Inquérito aberto. Foram indiciadas 20 pessoas. Não deu em nada. Ninguém foi condenado.

Internacional

Na Itália, o caso foi ostensivo. As denúncias de corrupção foram confirmadas na loteria esportiva de lá. Em 1981, o artilheiro Paolo Rossi, então com 23 anos de idade, foi punido. Pegou uma suspensão de 23 meses. Reabilitado, jogou a Copa de 1982. Foi carrasco do Brasil. A conquista do mundial facilitou a anistia que lhe foi dada, após a competição.

Copa do Mundo

Escândalo na Copa de 1978 na Argentina. O Peru teria aberto o jogo para os argentinos, que precisavam golear os peruanos para eliminar o Brasil. Até hoje há indícios de que os peruanos se venderam. A Argentina aplicou uma goleada (6 x 0) e garantiu a vaga na final. A possível tramoia está contada no documentário “Verdad o Mentira”.

CPI

Agora mesmo, a CPI no Senado busca esclarecer denúncias de manipulação de resultados, segundo denúncias do empresário, John Textor, dono da SAF do Botafogo. Não sei se mais uma vez tal tipo de denúncia vai dar em pizza. Mas, verdade seja dita, é difícil acreditar que no Brasil haja condenação por atos assim. Gostaria muito de ver os culpados serem punidos. Mas, no Brasil, Deus meu...

Holofotes

Agora existe o VAR. Os monitoramentos são maiores em todos os segmentos. Bem diferente da época em que comecei a trabalhar nas transmissões da Rádio Uirapuru em 1965. Mesmo assim, com todo o aparato técnico agora existente, dúvidas são levantadas. Continuo ingênuo. Prefiro acreditar na lealdade do ser humano.