A Copa dos Clubes e o pesadelo do Fortaleza

Não há quem consiga explicar a queda livre do Tricolor de Aço. Nem Juan Pablo Vojvoda, nem Marcelo Paz, nem os jogadores, nem a crônica esportiva, nem os torcedores. Ninguém. Uma descida ao purgatório. E o medo de descer ao fundo do inferno.

O treinador Vojvoda é a imagem da desolação. O olhar vago. No além. É como quem não acredita no que está acontecendo. De vencedor a perdedor. Do triunfo ao infortúnio. Os fantasmas. As sombras. Os medos. As inquietações. Nada dá certo. Um rosário de lágrimas.

Para montar um time vencedor, bote tempo. Para desmanchá-lo, basta um sopro. Não é possível precisar quando começou a viagem de volta. A princípio, a impressão era que a atual crise seria apenas mais uma oscilação dentre tantas outras já enfrentadas. Ledo engano.

A paralisação provocada pela Copa do Mundo de Clubes veio como o árbitro de boxe que interrompe a luta quando um dos contendores está prestes a desabar. O alívio, embora passageiro, pode representar a salvação.

Despedida

Foi emocionante a despedida do zagueiro Titi. Deixou no Fortaleza a marca de sua competência e lealdade. Um profissional digno, que soube honrar a camisa tricolor. Homem de compromisso. Se junta a nomes como Zé Paulo, o Touro do seu Tobias. Até hoje, Zé Paulo é tido como um dos maiores ídolos do Leão.

Serenidade

O Ceo do Fortaleza, Marcelo Paz, tem mantido a serenidade, apesar das turbulências que o time vem enfrentando. Poucas vezes vi Marcelo subindo o tom. O dirigente tem que se mostrar firme, ainda que interiormente esteja a ponto de explodir. A exacerbação não leva a nada.

Um mês

A pergunta é: será que o treinador Vojvoda conseguirá, no curto espaço de um mês, recuperar o Fortaleza? Está aí uma pergunta difícil de responder. Motivo simples: não dependerá apenas dele senão de um conjunto de providências, dentro e fora do campo.

Em campo

A rigor, o verdadeiro teste para o Tricolor de Aço somente acontecerá no próprio Campeonato Brasileiro. Tem a velha frase do saudoso bicampeão mundial, Didi, o “Folha Seca”: “Jogo é jogo e treino é treino”. Só na disputa oficial é que a verdade se revelará.

Opções

A Copa do Mundo de Clubes começa hoje, em Miami, às 21:00 com o jogo Al Ahly x Inter Miami. Também hoje, pela Série D nacional, Grupo A2, em São Luiz, tem Sampaio Corrêa x Maracanã, de Maracanaú. Amanhã, pelo Mundial, tem Palmeiras x Porto. Pela Série D nacional, Grupo A3, tem Horizonte x Central.