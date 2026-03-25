A Copa do Nordeste na berlinda

Cada competição tem seus tempos áureos. As mudanças projetam algumas para mais e outras para menos. Tudo depende dos fatores. A Copa do Nordeste, na edição 2026, sofreu sérios baques. Deixou de ter a participação importante do Bahia. E agora garante apenas uma vaga para a Copa do Brasil de 2027.

Houve uma época em que da Copa do Nordeste participaram quatro times da Série A: Bahia, Sport, Ceará e Fortaleza. Hoje, tem apenas um da Série A: o Vitória. É visível o declínio, máxime após a decisão da CBF que proibiu, no Nordestão, a presença de times que estejam em competições promovidas pela Conmebol.

A Copa do Nordeste tem quatro times da Série B: CRB, Ceará, Sport e Fortaleza. Tem quatro times da Série C: Confiança, Botafogo-PB, Itabaiana e Maranhão. E onze times da Série D: Asa, Fluminense-PI, Sousa, Juazeirense, Piauí, América-RN, Ferroviário, Imperatriz, ABC, Jacuipense e Retrô.

É lógico que o apelo da Copa do Nordeste tende a cair, na medida em que diminui a presença dos fortes representantes da Série A, a elite do futebol brasileiro. A continuar assim, a tendência é a natural perda de prestígio. Lamentável.

Redução

Outro detalhe negativo: a redução nos valores que serão pagos este ano. Por exemplo: em 2025, na primeira fase, Ceará e Fortaleza receberam R$ 3,5 milhões. Agora receberão R$ 2,5 milhões. Em 2025, pela primeira fase o Ferrão recebeu, R$ 2 milhões. Agora receberá R$ 1,35 milhão. É assim que o certame vai definhando.

Títulos

A premiação caiu bastante também com relação ao campeão e ao vice-campeão. Em 2025, o campeão recebeu R$ 2,2 milhões. E o vice-campeão recebeu R$ 1,4 milhões. Agora, em 2026, o campeão receberá R$ 1 milhão e o vice-campeão receberá R$ 700 mil. Redução bem significativa.

Prioridade

Tendo em vista a desgastante situação do Ceará e do Fortaleza, que não foram bem na estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro, é possível que haja forte pressão no sentido de darem prioridade à luta pelo retorno à elite nacional. A situação é delicada, até porque os elencos de ambos são limitados no tocante à qualidade.

Interpretação

Não sou contra a realização da Copa do Nordeste. Não é isso. Apenas estou expondo uma dura realidade. A CBF, no lugar de valorizar o certame, destinando pelo menos uma vaga na SULA, oferece uma minguada vaga na Copa do Brasil. Além disso, reduziu as cotas conforme explicação dada no tópico anterior.

Atração