A Copa do Nordeste e a nova realidade

A cada jogo e a cada desafio, fica mais evidente a necessidade de ajustes nos nossos representantes, Fortaleza e Ceará. Já vamos caminhando para o fim do terceiro mês do ano, sem que haja um avanço significativo na qualidade do futebol apresentado por ambos.

A queda dupla, acontecida em 2025, ainda não foi assimilada de vez. Há resquícios que incomodam. O maior deles: não foi possível a montagem de equipes confiáveis. Se comparados com as formações do ano passado, Fortaleza e Ceará ainda estão longe do que produziram quando estavam na elite.

Dirão, certamente, que a Série B está apenas começando. Portanto, há muito tempo para as devidas correções de rumo. Ora, foi pensando assim que os dois foram rebaixados no ano passado. Quando despertaram para a realidade, ambos já estavam irremediavelmente perdidos.

Fica o alerta. Para evitar surpresas desagradáveis, as diretorias do Ceará e do Fortaleza terão de tomar providências imediatas, visando à contratação de reforços. É possível manter a serenidade, não a pusilanimidade.

Importância

Começa hoje a Copa do Nordeste. Se desse vaga para a Libertadores ou para a Copa Sul-Americana, teria significativa importância. Mas, como agora garante apenas vaga para a Copa do Brasil (terceira fase), perdeu muito o interesse. Além disso, quem disputa competições da Conmebol está impedido de participar do Nordestão.

Esvaziamento

Observo um velado esvaziamento da Copa do Nordeste. O que oferece não me parece de grande apelo. Então, caberá aos clubes uma análise sobre prioridade. Vale desgastar a equipe no Nordestão? Não é melhor concentrar esforços na Série B nacional, que leva os times de volta à elite do futebol brasileiro?

Prioridade

Na minha avaliação, a prioridade tem de ser a Série B nacional. Como costumo dizer, o resto é apêndice. Se terminar o ano sem a ascensão para a Série A, os títulos alcançados nas outras competições, exceto o de campeão ou vice da Copa do Brasil, já estarão esquecidos.

Libertadores

A exceção para o campeão e o vice-campeão da Copa do Brasil tem uma razão de ser: os dois garantem vaga na Copa Libertadores da América de 2027. O campeão entra direto na fase de grupos. O vice entra na fase preliminar. Diferente da Copa do Nordeste, que agora dá apenas uma vaga na Copa do Brasil. É pouco.

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