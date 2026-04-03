A convocação que mudou o mundo

Hoje, Sexta-Feira da Paixão, pausa para reflexão. O mundo cristão se recolhe em oração. Respeito por quem se doou por nós. E venceu a morte. Reverência por quem pregou o amor, a paz, o perdão, a humildade. A todos ensinou o caminho, a verdade e a vida.

Dos doze que Ele chamou para a missão, apenas um se perdeu: Judas Iscariotes. Os onze o seguiram fielmente: Pedro, Tiago e João (filhos de Zebedeu); André, Felipe e Bartolomeu; Mateus, Tomé, Tiago (filho de Alfeu), Simão e Tadeu. Simbolicamente, coloquei na forma de um time de futebol.

Esta convocação mudou a história do mundo. Um time vitorioso, apesar de brutalmente perseguido. Os onze saíram a pregar a Palavra a todos os povos. Sustentaram a fé. E por isso mesmo foram martirizados, exceto João, que morreu de causa natural.

A humanidade vive instantes de incerteza. A ameaça real de uma guerra nuclear leva o pânico às nações. Mas quem persevera na Palavra não teme. Está no Evangelho de João (11:25): “Quem crê em mim, ainda que morra, viverá”.

Outros tempos

Quando ingressei na Rádio Uirapuru em 1965, as emissoras de rádio não funcionavam na Sexta-Feira da Paixão. Apenas a Rádio Uirapuru, às 12 horas, entrava no ar e transmitia a “A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo”, obra gravada pelo famoso elenco da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.

Obra

Ainda hoje é possível ouvir a famosa obra “A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo”, gravada em 1959. Trabalho excepcional, que teve a radiofonização feita pelo notável radialista, jornalista e cronista Giuseppe Ghiaroni. A narração é de César Ladeira. A locução de Aurélio Andrade e de Reinaldo Costa.

Elenco

Participaram da obra 115 profissionais, incluindo atores e equipe técnica. Destaque para Roberto Faissal no papel de Jesus Cristo, Amélia de Oliveira e Amélia Ferreira no papel de Maria, Mário Lago no papel de Herodes, Ísis de Oliveira no papel de Madalena. A obra está disponível no Youtube.

Mudou tudo

Na década de 1960, o sentimento religioso era muito forte. O catolicismo predominava muito mais do que predomina agora. Na Quinta-Feira Santa, as emissoras de rádio tocavam apenas músicas clássicas, orquestradas. Depois, os tempos mudaram. As emissoras passaram a ter a programação normal.

Mensagem

Hoje, Sexta-Feira da Paixão, observa-se ainda o respeito ao sagrado, não como antigamente. Mas o importante é entender a convocação feita por Jesus Cristo, quando compôs o colégio apostólico. A ordem foi e continua sendo disseminar a Palavra pelo mundo inteiro. A palavra que vivifica e salva. A vitória da vida sobre a morte.