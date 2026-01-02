A Canarinho, de Feola a Ancelotti
Leia a Coluna desta sexta-feira (2)
Está chegando o ano da Copa do Mundo: 2026. A Seleção Brasileira vai de experiência nova. Pela primeira vez, na história de sua participação em mundiais, terá um técnico estrangeiro: Carlo Ancelotti. Ainda há uma polêmica em torno do assunto. Eu não vejo nada demais nisso.
O primeiro título mundial da Canarinho, em 1958, na Suécia, teve Vicente Feola como treinador. Bonachão, sereno, muito querido pelos jogadores. Confirmou a convocação de Pelé, que tinha apenas 17 anos. Mas Feola, na Copa de 1966 na Inglaterra, experimentou um terrível fracasso. O Brasil foi eliminado na fase de grupos.
Aymoré Moreira dirigiu a Seleção Brasileira no bicampeonato na Copa do Mundo do Chile em 1962. Substituiu Vicente Feola, que estava doente. Aymoré, pragmático, manteve a base de Feola. Passou por dificuldades com a contusão de Pelé, mas ganhou o bicampeonato.
Zagallo comandou a Canarinho no tri mundial na Copa do Mundo do México em 1970. Parreira dirigiu o Brasil no tetra nos Estados Unidos em 1994. E Felipão comandou a seleção do penta, no Japão, em 2002. Até aqui, nenhuma influência estrangeira.
Cinco
Foram cinco títulos mundiais, sob o comando apenas de técnicos brasileiros. Na época seria uma blasfêmia falar em técnico estrangeiro para dirigir a Seleção Brasileira. O cargo parecia privativo de brasileiro nato. Ai daquele que aventasse a possibilidade de trazer técnico estrangeiro...
Começo
O problema começou, quando o Brasil sofreu a sua quinta eliminação seguida em Copa do Mundo: 2006, sob o comando de Parreira; 2010, sob o comando de Dunga; 2014, sob o comando de Felipão; 2018, sob o comando de Titi; 2022, também sob o comando de Titi. Aí os técnicos brasileiros caíram em desgraça.
Transição
Antes de decidir pela vinda de um técnico estrangeiro, passaram pela Canarinho Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Como não conseguiram se firmar, o campo ficou aberto para a vinda de Ancelotti. É com Ancelotti que a Canarinho vai à Copa do Mundo. As polêmicas vão se arrastar até lá.
Falta ainda
Sob o comando de Ancelotti, a Canarinho ainda não enfrentou as seleções de ponta da Europa. Sendo assim, torna-se impossível uma avaliação correta sobre o trabalho de Ancelotti. Jugar por jogos diante de seleções secundárias pode levar a graves erros de avaliação.
Conclusão
Não creio que o problema fosse de treinador. Acho até que os nossos treinadores foram injustiçados. Mas jamais fui contra a vinda de treinadores estrangeiros. Já que a CBF resolveu trazer Ancelotti, que se tenha por ele o máximo respeito. É um notável profissional. Torço para que ele consiga trazer o hexa com a Seleção Brasileira.