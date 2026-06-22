A bola melhorou, o uniforme não

Esperança de ver a Seleção Brasileira hexa ainda tenho. Sonho com o estalo que muda o rumo das coisas. Lembro da Itália de 1982, na Copa Espanha. Na fase de grupos, os italianos empataram os três jogos: 0 x 0 com a Polônia; 1 x 1 com o Peru; 1 x 1 com Camarões. Classificou-se pelo maior número de gols marcados.

Depois de pendurada na fase de grupos, onde decepcionou, a Itália disparou na segunda fase da Copa: ganhou (2 x 1) da Argentina e ganhou (3 x 2) do Brasil. Encheu-se de moral. Na semifinal, ganhou (2 x 0) da Polônia. Na final, ganhou (3 x 1) da Alemanha. Tornou-se tricampeã mundial.

A imprensa e a torcida detonaram a Seleção Italiana na fase de grupos. Para surpresa do mundo, a Itália, nas fases seguintes, foi perfeita. Empreendeu a mais inacreditável reação, após a bisonha campanha na fase de grupos. Inclusive, mandou para casa o poderoso Brasil de Zico, Sócrates, Cerezo e Falcão.

O futebol da atual Seleção Brasileira melhorou. Tomara que aconteça o estalo que aconteceu com a Itália em 1982. De repente, passe a ganhar todas. Esperança há. Quanto ao segundo uniforme do Brasil, que coisa feia.

Proibição

Depois do que houve de certa época para cá, deveria ser proibida a mudança dos tons das cores da camisa da Seleção Brasileira. É um absurdo o que fizeram com o segundo uniforme do Brasil. Não é o azul natural da nossa bandeira, nem o azul usado no segundo uniforme nas copas passadas. É triste.

Comparação

A CBF é culpada porque admitiu e aceitou a decisão de terceiros sobre a tonalidade que tornou terrivelmente diferente o segundo uniforme da nossa seleção. Vejam nos vídeos e fotos a cor azul da Seleção Brasileira nas Copa passadas, máxime na de 1958, quando foi campeã, e na de 1994, quando foi tetra.

Náuseas

Senti uma aversão, quando vi a Seleção Brasileira com aquele uniforme feio, nada fiel ao azul tradicional que sempre foi usado pelo Brasil, quando impedido de usar o tradicional uniforme amarelo. Aliás, quanto ao uniforme número um, o amarelo, usado agora, tudo bem. Está fiel ao amarelo das nossas tradições.

Lamentável

Quem deveria exigir respeito às cores e à tradição dos nossos uniformes era a CBF, mas, pelo visto, não sei por qual motivo, aceitou a aberração que aí está. Pode meu protesto ser palavras ao vento ou pregação no deserto, mas, como brasileiro, registro a minha indignação com o que fizeram com o segundo uniforme da Seleção Brasileira.

Critérios

Quero acreditar que alguma iniciativa poderá ser tomada, no sentido proibir que as cores dos uniformes da Seleção Brasileira possam ser alteradas aleatoriamente, ao bel prazer dos patrocinadores, fabricante ou de quem quer que seja. Isso evitará futuras alterações ridículas como a que está acontecendo agora.