A Argentina engoliu o Brasil

Em 1970, no México, a Seleção Brasileira conquistou o tricampeonato mundial, tornando-se detentora definitivo da Taça Jules Rimet, destinada ao país que primeiro conquistasse um tri mundial de futebol. Na época, a Argentina não tinha nenhum título mundial.

Em 1978, a Argentina foi anfitriã da Copa do Mundo. Ganhou em casa o seu primeiro título mundial. Em 1986, no México, a Argentina ganhou o seu segundo título mundial. Encostou no Brasil. A Canarinho com três. A Argentina com dois títulos mundiais. Em 1994, Brasil tetra. Em 2002, Brasil penta. A Argentina continuava com dois.

Depois disso, o Brasil não ganhou mais nada. Vem sendo eliminado em sequência. A Argentina chegou à decisão (vice) em 1990 na Itália. Chegou à decisão (vice) em 2014 no Brasil. Ganhou a Copa de 2022 no Catar (campeã). Seu terceiro título. E o Brasil sendo passado para trás, inclusive na Copa que aconteceu aqui mesmo.

Hoje, a Argentina lutará para chegar a mais uma decisão. Se avançar, será a terceira decisão em 12 anos. E o Brasil não consegue chegar. A Argentina vem engolindo o Brasil. Por que a Argentina subiu, enquanto o Brasil está em queda livre?

Ídolos

Em 1986, quando campeã, a Argentina tinha o ídolo Maradona. Foi campeã do mundo em 1986 e vice-campeã do mundo em 1990. Duas finais com Maradona. Na era Lionel Messi, foi vice-campeão do mundo em 2014 no Brasil, campeão do mundo em 2022 no Catar e poderá, ainda com Messi, ser finalista na atual competição.

Ídolos II

O Brasil de 1994 ganhou a Copa com os ídolos Bebeto e Romário. Em 1998, foi vice-campeão na França com os ídolos Bebeto e Ronaldo Nazário. Em 2002, na terceira final consecutiva, o Brasil tinha os ídolos Ronaldão e Ronaldinho. Foram três finais consecutivas.

Ídolos III

A França foi campeã em 2018, na Rússia, com Mbappé, Griezmann e Giroud. Em 2022, a França foi vice-campeã, com Mbappé, Griezmann e Dembélé. Agora, em 2026, a França poderá outra vez ser finalista com Mbappé e Dembélé. Cadê os ídolos do Brasil?

Treinadores

O Brasil teve quatro treinadores. Contratou o melhor técnico do mundo, Ancelotti. Caiu nas oitavas. A Argentina apostou no patrício Lionel Scaloni. Com ele foi campeã do mundo. E com ele poderá chegar a mais uma final. A França está com o técnico Deschamps na terceira Copa. Campeã e vice com ele. Poderá ser tri com ele.

Conclusão

A França trabalha com a sua força e seus ídolos, com técnico francês. A Argentina trabalha com a sua força e seus ídolos, com técnico argentino. Não precisou ir buscar treinador estrangeiro. França e Argentina estão se dando bem. E o Brasil na roda. O Brasil já foi bem superior à Argentina. Hoje está sendo engolido por ela.