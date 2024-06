A animadora reação alvinegra

O Ceará começou o ano tendo duas metas principais: não permitir o hexacampeonato estadual do Fortaleza e subir para a Série A nacional. A primeira meta foi alcançada. A segunda meta está encaminhada, máxime agora que o time voltou ao G-4 da Série B. Mas ainda há muita água para correr sob a ponte. Foram realizadas apenas oito rodadas das 38 rodadas programadas. Portanto, é impossível antecipar o cenário de novembro de 2024, mês da conclusão do certame.

A esperança alvinegra decorre de uma observação simples: o time começou mal a competição, mas vem mostrando processo de reação consistente. Na estreia, em casa, um frustrante empate com o Goiás. No segundo jogo, derrota para o Mirassol. No terceiro jogo, empate em casa com o CRB. O alívio veio apenas na quarta rodada, quando goleou (0 x 3) o Novorizontino em São Paulo. Foi o passo inicial da animadora reação.

Já são cinco jogos sem perder. Faturou 13 pontos consecutivos. Somou 15 no total. Ganhou confiança. E agora tem tudo para se estabilizar, após um início pífio nas três rodadas iniciais. Inicia o desafio maior. Mais difícil que chegar ao G-4 é nele se manter.

Artilharia

O Ceará assinalou 13 gols em oito rodadas. Melhor que o Vozão apenas o líder Goiás, que marcou 16, e o Santos (3º colocado), que também marcou 16. O atacante uruguaio, Facundo Barceló, com quatro gols, já é o vice-líder da artilharia da Série B, superado apenas por Marcão Silva, volante do Goiás.

Pergunta

Através de mensagens, observo que a pergunta mais vezes feita pelos torcedores alvinegros é sobre a qualidade técnica da equipe, ou seja, se com o que está aí dá para alcançar a classificação. Pergunta de difícil resposta porque as oscilações acontecem. No momento, é preciso ainda melhorar a produção, tornando-a mais regular.

O próximo

O Vila Nova (10º) será o próximo adversário do Ceará. O jogo será em Goiânia. O Vila tem feito uma campanha discreta. Lá está o zagueiro colombiano Juan Quintero, que atuou no Fortaleza em 2019/2020. Na rodada passada, o Vila empatou com a Chapecoense (1 x 1) em Chapecó. Está aí um ótimo momento para o Ceará consolidar de vez a sua posição no G-4.

Terceira vitória

Após o retorno do técnico Paulinho Kobayashi, o Ferroviário engrenou uma reação, que poderá ser consolidada domingo, em João Pessoa, diante do Botafogo, atual líder da Série C nacional. Se o Ferrão ganhar, será a terceira vitória consecutiva. Verdade que Paulinho sofreu uma goleada na estreia, derrotado pelo ABC (0 x 4) no PV. Mas isso é coisa do passado.

Lançamento

Dia 10, segunda-feira, às 19 horas, no Shopping Benfica, José Renato Sátiro Santiago Jr lançará o livro de sua autoria, “Floresta - O Colosso da Vila Manoel Sátiro”. A história do time mais vencedor do futebol amador do Estado do Ceará. O Floresta foi fundado pelo senhor Felipe, avô do Renato, e, por décadas, mantido pela família dele. Preservação da memória.