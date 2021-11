Wolney Oliveira recebe troféu Margarida de Prata da Arquidiocese de Fortaleza

A Arquidiocese de Fortaleza, em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), entregou o troféu Margarida de Prata ao cineasta Wolney Oliveira, dia 10, no Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja, pelas mãos do arcebispo Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques.

Legenda: O troféu foi uma criação original do artista plástico e joalheiro Márcio Mattar. O nome Margarida de Prata resultou de um acordo entre o artista e A Central Católica de Cinema, não apenas por se tratar de uma flor de rara beleza e com inúmeros significados simbólicos, mas também por sugerir uma aproximação com outro troféu de um dos principais festivais de cinema, a Palma de Ouro de Cannes. Foto: LC Moreira

Wolney é um dos vencedores da 53º edição dos Prêmios de Comunicação da CNBB, na categoria Cinema, com o documentário “Soldados da Borracha” que retrata a saga de cerca de 60 mil brasileiros enviados durante o período da Segunda Guerra Mundial, à região amazônica pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos com a finalidade de trabalhar na extração de látex. A promessa de voltarem para casa como heróis e com aposentadoria equivalente à dos militares nunca se cumpriu. O filme narra a batalha desses soldados, até hoje, pelo reconhecimento.

Veja os momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Inácio Arruda, Dom José Aparecido Tosi, Wolney Oliveira e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Diácono Vanderlúcio Souza e Wolney Oliveira.jpg Foto: LC Moreira

Legenda: Dom José Aparecido Tosi Foto: LC Moreira

Legenda: Dom José Aparecido Tosi e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Dom José Aparecido Tosi e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Tercília, Wolney e Eusélio Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Arruda, Dom José Aparecido Tosi, Wolney Oliveira e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque e Inácio Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Décimo e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Décimo, Margarita Hernandez e Euselio Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Décino, Nonato Neves, Rosenberg Cariri e Mayara Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Deodato Ramalho e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Margarita Hernandez, Wolney Oliveira e Mayara Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Dom José Aparecido Tosi, Tercília, Wolney Oliveira, Mayara Magalhães e Eusélio Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Pessoa, Wolney Oliveira e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Pessoa, Wolney Oliveira e Nonato Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Padre Watson Façanha e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Ary e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira