Você já pensou em praticar natação no mar?

O ambiente integrado com a natureza e um visual incrível proporcionado pelo nascer e pôr do sol - período que são praticadas as aulas - tem atraído cada vez mais praticantes que buscam encontrar no esporte, além da saúde, uma maneira de relaxar da correria do dia a dia e aproveitar os benefícios que a água do mar proporciona.

A Sharks Assessoria Aquática (@sharks.sports) oferece aulas de natação no mar, na Praia de Iracema precisamente no Espigão do Náutico ministradas por professores especializados em atividades aquáticas.

Confira as fotos de Thiago Macedo abaixo e anime-se!