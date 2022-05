Victor Barroso virou Ben 10 por 12 horas e juntou uma turma de amigos para muitas aventuras

O novo episódio do Ben 10, no aniversário do Victor, começou na sexta, 06, com a chegada dos amigos e amigas para participar da nova história de diversão do personagem favorito do aniversariante.

Legenda: Turma do Ben 10 Foto: Yandra Lobo

Foi muita criatividade que a Equipe UP fez os convidados entrarem no mundo do desenho animado através do cenário produzido por Dudabaluza Festas até altas horas, quando os colchoes tomaram conta do salão de festas do Edifício Maison Macedo e os aventureiros puderam descansar.

Na manhã seguinte, todos os sistemas do Ben 10, Victor, foram acionados para viver uma nova aventura: a guerra de travesseiros, encerrando com mais uma sessão de parabéns e um delicioso café da manhã.

Legenda: Amigos Foto: Yandra Lobo

As fotos de Yandra Lobo falam por si! Vem ver a como tudo aconteceu com essa turma animada. Os cliques captados foram enviados com exclusividade para a nossa coluna:

