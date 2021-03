Você sabia que o que mais cresceu na pandemia foi o consumo erótico?

Essa descoberta de olhar para dentro de si, trouxe outras percepções importantes que foi o reconhecimento do próprio corpo como aliado para redução do estresse.

Esse empurrãozinho imposto pelo distanciamento social disparou o consumo de brinquedos sexuais e o campeão de vendas foram os vibradores! Quer saber mais? Esse investimento foi o mais consumido no mercado por pessoas casadas.

“Com o avanço do mercado de produtos sensuais o prazer feminino está em pauta e o vibrador em alta. É uma excelente opção para usar sozinha ou acompanhada, pois proporciona o autoconhecimento, quebra a rotina, melhora a intimidade entre o casal, gera mais orgasmos, alivia alguns sintomas da menopausa e algumas dores durante a penetração.”, assegura a terapeuta sexual Fabiana Lucas.

É importante que a mulher SiSi perceba que falar sobre sexo não é vergonha para ninguém. É, na verdade, conhecer o seu corpo e "conversar" com ele de forma sadia e prazerosa. Portanto, vibre!

Bolsa

A designer Paula Baiocco (@paulabaiocco), confecciona bolsas handmade em couro e com design autoral desde 2015. A proposta traz peças versáteis, com qualidade e atemporais, em opções que casam bem tanto para o dia a dia quanto para a noite. Ótima pedida para quem busca por bolsas cheias de personalidade e muito estilo. Depois dessa temporada de reclusão, essa é uma ótima opção. Fique de olho!

Bem bom

A dica para passar o final de semana em casa sem sair da dieta é experimentar as opções deliciosas da @comonoz. Você pode, tranquilamente, desejar um brigadeiro ou um camafeu e comer sem culpa, porque a “casa” oferece opções saudáveis com eritritol (caju com coco e caju com damasco), todas em três tamanhos.

Lá tem diversos produtos veganos (único produto de procedência animal que usam é o mel), barrinhas e as pastas artesanais adoçadas com açúcar de coco, além de outras gostosuras. Gostou? Pois, peça pelo iFood e continue em forma!

Sebastiana

É de Cláudio Martins (Animare Studio) o mérito como diretor do filme Sebastiana, uma adaptação do livro “Ela tem olhos de céu”, ganhador do prêmio Jabuti de literatura infantil, da escritora Socorro Acioli. O curta foi indicado no Festival de Filmes em Moscou, Madri, Barcelona, Roma e Praga. Orgulho tão nosso!

Novo som

. “Oração por Ela” é o segundo single do cantor e compositor @DinhoMusic, vem com uma força emocional forte e verdadeira com lançamento hoje em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Amazon Music e no YouTube.

Pra te amar, só tenho hoje

Começa hoje a vai até o dia 14 de março o retiro online e gratuito do movimento Amare voltado para jovens casais que buscam encontrar Deus na vida conjugal através da ação e contemplação.