Veja os truques e a versatilidade da camisaria com mangas longas

A Camisaria com mangas longas sempre esteve nos guarda-roupa das mulheres como uma peça "coringa" que veste em qualquer estação. Acontece que, a versatilidade dessa peça é assunto para as mulheres mais criativas e, foi por isso, que chamamos a Marcella Cidrão (@marcellacidrao), que é formada em moda e concludente de pós-graduação em Marketing, para mostrar as SiSi Lovers vários looks podem ser transformados e reinventados com a camisaria com mangas longas. Confira!

Legenda: Marcella Cidrão. Foto: Reprodução

Nessa produção, Marcella usou a camisa branca como uma terceira peça. Toda aberta, ela faz as vezes de um kimono. Jogou um cinto e um tênis e ficou super despretensioso e descolado .

Legenda: Marcella Cidrão. Foto: Reprodução

Ainda na mesma produção, a bolsa “crossbody” foi colocada como pochete. O look virou atual e confortável.

Legenda: Marcella Cidrão. Foto: Reprodução

A proposta agora é usar a mesma camisa, uma saia longa com transparência e uma cropped de couro como sobreposição (faz toda diferença) deixando o look sofisticado e cool.

Legenda: Marcella Cidrão. Foto: Reprodução

Brincando com as combinações das roupas e dos acessórios, já que eles mudam a proposta do look, Marcella, dessa vez, trocou a saia longa e o salto, pela mini saia e o tênis. Abotoando a camisa até em cima e colocando um colar por baixo da gola, o look fica super fashion.

Legenda: Marcella Cidrão. Foto: Reprodução

Nesse look, a camisa longa virou um “tomara que caia”, onde as mangas são amarradas no busto com um nozinho. Um look bem fresh compondo com com o espadrille e a bolsa de palha.

Legenda: Marcella Cidrão. Foto: Reprodução

Um ombro só. Vestindo apenas uma das mangas, a outra manga foi colocada entre o terceiro e quarto botão e, eis que surge, um look totalmente inusitado. A calça flare e o scarpin ficam perfeitos!

Legenda: Marcella Cidrão. Foto: Reprodução

Cropped é um charme. Abotoando o terceiro botão, você dá um nó com as pontas e coloca a gola para dentro aumentando o decote. Deixe ainda mais o decote a mostra. Como a cropped é curtinha, a calça clochard mais alta com o salto é uma forte aliada.

Legenda: Marcella Cidrão. Foto: Reprodução

E quem disse que a camisa branca não pode virar uma saia? Pode sim! É só dar um nozinho feito com as mangas modelando a cintura.



Esperamos que você possa aproveitar sugestões de moda de hoje com bastante criatividade e inspirar-se! Mostra para o IG da @sejasisi a sua produção com a camisaria de mangas longas.