Upcycling e consumo

Upcycling é uma palavra que traduzindo para o nosso português quer dizer técnica de reaproveitamento de materiais já existentes, transformando peças que seriam descartadas para dar um novo sentido para elas. Um novo conceito para costumizar!

Essa propensão surgiu na década de 90, porém só agora estamos, de fato, olhando com mais atenção. Um dos motivos é porque estamos cada vez mais em busca de alternativas sustentáveis para o consumo do futuro. Portanto, o “upcycling” é uma solução inteligente e lucrativa para marcas e consumidores, pois o que era desperdício se torna um novo item vendável. Além disso, alimenta a criatividade e resulta em roupas exclusivas.

A Lu Carvalho, estrategista em imagem e marca pessoal comenta sobre as variantes do “upcycling”: “patchwork”, que trabalha com emendas de retalhos de diferentes tecidos e o “rework” que, assim como o próprio nome diz, é uma forma de retrabalhar uma determinada peça por meio de customização.”

Legenda: Lu Carvalho é consultora de estilo Foto: Divulgação

No atual momento é fundamental que os consumidores avaliem o tipo de produto que compram e como compram levando em consideração o custo-benefício em vários níveis. A dica da Lu Carvalho é sempre ter algumas perguntas de um consumidor consciente, tais como: - O produto vai durar? - É sustentável? - É único? - Como eu me sinto em relação a ele?

Assim, adotando regras do consumo consciente e do “upcycling”, a filosofia do "compre menos e melhor" vai ganhando força como uma resposta ao “fast fashion”. Grandes marcas do mercado nacional vem adotando essa prática para não perder espaço no marcado e dar um “play” no jogo recebendo peças antigas para bônus na nova compra. Fica a dica!

PITACO

ABERTURA: Você sabia que é possível ouvir o nome da pessoa que está te ligando? É muito simples fazer isso! Vá em Ajustes ▶ Telefone ▶ Anunciar Ligações ▶ Sempre. Simples assim. A dica é do Marlley Figueiredo, o nosso pitaqueiro.

MESSY HAIR

Aquele cabelo médio, bagunçadinho, já vem popularizando há algumas temporadas. A história de ficar em casa deu uma boa contribuída para isso, mas quem tem estilo sabe causar o tal visual. Veja quem arrasa de forma espontânea, natural e leve por aí:

NOTAS:

TEMPERO

Germana Melo está bem ativas nas redes sociais. A ex-miss-Ceará voltou a fotografar para várias marcas do mercado local.

BOM PRA CACHORRO

O mundo fashion já está ligado para o mercado canino. Já tem sites de badalada loja com alcance internacional vendendo roupas e produtos para os bichinhos passearem.

#VaiDarCerto

Elias Leite, médico e administrador incansável na batalha para vencer a COVID-19 conquista admiradores com seu otimismo e verdade nos relatos pelas redes sociais.