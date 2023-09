Uma noite para reafirmar o legado de Edson e Yolanda Queiroz

O Troféu Sereia de Ouro é uma das maiores e mais tradicionais honrarias do Ceará. Em mais de 50 anos, destacou personalidades que, em diversas atividades, inscreveram seu nome na história do estado e do país e, cada um em seu campo, contribuiu para o enriquecimento da sociedade cearense. A distinção traz a marca de seu criador, o industrial Edson Queiroz. A escolha dos nomes a serem homenageados, ano a ano, é pautada pelos atributos que o empresário cultivava, admirava e incentivava.

Dona Yolanda Queiroz Em discurso na cerimônia do Troféu Sereia de Ouro 2009 Ao instituir a comenda, o chanceler Edson Queiroz estabeleceu como critérios para escolha dos agraciados a honradez, o talento e o sucesso profissional, qualidades que constituem um modelo cívico para novas gerações.

Foi Dona Yolanda, após da morte do marido, quem conduziu por anos a homenagem às personalidades que engrandecem nossa sociedade.

A noite de entrega do Troféu Sereia de Ouro é particularmente especial para os descendentes do casal, notável em seu entusiasmo pelo talento de conterrâneos que, em múltiplas frentes, trabalham pelo progresso.

Filhos, netos e bisnetos, e suas famílias, estiveram ali para, como ensinaram Edson e Yolanda Queiroz, reconhecer e promover a excelência profissional e humana.

A família Queiroz mantém vivo o legado do criador da comenda e de sua mais fiel guardiã, ao destacar aos melhores exemplos e ao dar, eles mesmos, nos caminhos que escolheram trilhas, as mais valiosas contribuições para o engrandecimento do Estado e do país.

