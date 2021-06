Uma boa companhia para o dia dos namorados pode ser você mesma

A busca do autoconhecimento com carinho é muito importante, porque o que não muda é que você vai viver com você mesma, sempre. Estar sem uma pessoa para namorar pode ser uma experiência, aparentemente, simples e prazerosa para alguns, porém é um grande desafio para outros.

A psicóloga Carla Nogueira atribui ao fato de que a capacidade de estar só é uma conquista no processo de desenvolvimento emocional do indivíduo: “Tem suas raízes nos primeiros cuidados maternos e exige um ambiente suficientemente bom que ampare as necessidades do bebê. Sendo assim, o encontro com o mundo interno é bom e tranqüilo quando o processo pôde ser concluído de maneira adequada. Mas torna-se um verdadeiro tormento quando falhas importantes impediram a evolução natural”.

Legenda: Carla Nogueira, psicóloga. Foto: Divulgação

No mundo agitado em que vivemos, os inúmeros afazeres do dia a dia são fortes aliados para encobrir a ansiedade e o medo de estar consigo mesmo. Daí, sob a falsa ideia de compromissos inadiáveis e inegociáveis, o justificável esgotamento físico e emocional torna-se uma boa desculpa. A falta de tempo é a escapatória mais comum; e o não poder parar é o imperativo da atualidade!

Dentro de todo esse contexto de desculpas e falta de tempo, a psicóloga assegura que é onde está a fuga para deixar de enamorar-se, do sentir-se e principalmente o descobrir-se em novas e infinitas possibilidades. “Conhecer e apropriar-se do seu mundo interno é uma verdadeira libertação e conquista pessoal. Permite sentido e equilíbrio à vida, tranqüilidade nas escolhas e possibilidade de realizar diferente.”

A gerente financeira Silvana Silva, 56, foi casada algumas vezes e, a maior sorte foi encontrar em si mesma o prazer da sua companhia: “Eu descobri isso, depois de muito tempo. Sempre tive necessidade de ter alguém ao meu lado. Quando tive o prazer de me conhecer, adorei a minha companhia”.

Legenda: Silvana Silva: encontro consigo mesma. Foto: Divulgação

Marcia Sampaio é arquiteta, está solteira e comenta sobre seu momento: “Estar solteira é encontrar em si a melhor companhia, fazer o que se quer e ir sempre desbravando mais de si! A oportunidade dessa viagem interna é boa a qualquer momento da vida, mas se torna ainda mais incrível quando estamos preparadas para aceitar a incrível metamorfose ambulante que somos".

Legenda: Marcia Sampaio: estar solteira é encontrar em si a melhor companhia. Foto: Divulgação

Enamore-se! Encontre-se e curta a dor e a delícia de ser quem você é!