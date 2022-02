Um pelo outro: atividade física é uma diversão saudável para pais e filhos

Foi-se o tempo em que as pessoas ficam em casa com os filhos e deixavam de lado as atividades físicas, porque não tinham com quem deixar os pequenos.

Legenda: A família Machado inclui, desde cedo, os filhos nos treinos como parte da diversão. Foto: Arquivo pessoal de Cristina Machado

Hoje, recomenda-se que as crianças participem desses hábitos saudáveis desde cedo, mesmo que não possam desenvolver as atividades. Isso estimula os pais, integra as crianças e conecta a família. Enfim, relação saudável, integralmente.

Legenda: Os médicos Alfredo e Ticiana Lima sempre incluem os filhos nas atividades esportivas Foto: Arquivo pessoal

Ah, as grávidas podem estar no "pacote", viu? Claro, que orientadas por um profissional e dentro das condições permitidas. Veja o exemplo da médica, Ticiana Lima, grávida de 8 meses de Maria Cecília e mãe de Maria Catarina (1) e Alfredo Neto (3). Ela treina, frequentemente, com toda família e trabalha todos os dias:

Legenda: A médica Ticiana Lima e a filha Maria Catarina de 1 ano Foto: Arquivo pessoal

"A vida de mãe me apresentou novos prazeres e ajustes na minha rotina diária. Muitas vezes pensamos que o filho irá atrapalhar uma programação ou atividades rotineiras, porém a maternidade nos mostra novos horizontes e novas oportunidades. Aproveito momentos de lazer e de atividade física para curtir meus bebês dentro e fora da barriga. Além de saudável, a atividade física agrega momentos de curtição para toda a família, seja na academia, na praia ou no parque. Que sejamos sempre exemplos para nossos pequenos."

Queria mostrar mais exemplos para você, nessa segunda.

Dudu Ruiz, mais uma vez, atendeu ao meu pedido e fez flagras da galera que leva sua turminha para altos desempenhos, seja correndo, andando de bike, caminhando, subindo duna e até convocando o seu herói preferido para entrar em ação, porque o importante é a saúde! Olha só o que ele andou captando por aí!

Legenda: Quem corre junto, dizem que corre mais longe Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Prazer em pedalar Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Mãe e filha após caminhada Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Caminhada com bebê Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Corrida com criança Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Corrida com criança em outro momento Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Pedal com criança Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Caminhada com criança e dog Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Passeio de skaty Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Subida nas dunas, uma brincadeira para pais e filhos que é um big exercícios para ambos Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Descida nas areias das dunas é a melhor parte do exercício Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Agora subir é que não é brincadeira! rsrsrs Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Haja disposição! Faz parte! Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Caminhar, enquanto a criança anda de patinete é integrar na atividade Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Olha a cara de alegria da garotinha! Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Pai e filha juntinhos no passeio de bike Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Outro momento pai e filha em passeio de bicicleta Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Encontro com a mãe que, também, estava em outra atividade física Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Caminhada com bebê Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Corrida mãe e filha Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Pausa para um carinho Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Pedal Foto: Dudu Ruiz

Legenda: Família segura com o Homem-Aranha no patinete Foto: Dudu Ruiz