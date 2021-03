O que eu estou fazendo aqui?

Esse medo que muitas pessoas sentem quando são colocadas na linha de frente para mostrarem quem são de verdade, saindo das telas filtradas dos celulares e assumindo a “real life” tem nome e, no mundo atual, é chamada de "Síndrome da Impostora". Veja se você está participando dessa “sociedade secreta de impostoras” e saiba que ser você mesma é libertador!

A ficha caiu?

A psicóloga Carla Nogueira explica melhor sobre o assunto. “Em maior ou menor grau, todos nós desenvolvemos uma organização defensiva conhecida como falso self. O falso self seria uma “saída inteligente” para nos relacionarmos melhor em sociedade, facilitando o convívio entre as pessoas. Dentro de uma situação de saúde, ajustamos nossos desejos pessoais ao mundo real e concreto. Até aí, tudo bem. É como se fosse uma aliança para manter o equilíbrio da vida: prazer e realidade de mãos dadas", afirma.

Legenda: Carla Nogueira é psicóloga Foto: divulgação

A profissional complementa: "Entretanto, a linha patologia e saúde pode se tornar muito tênue diante de um ego fragilizado; impedido de se tornar suficientemente integrado na primeira infância. Somado à isso, as redes sociais podem se mostrar uma grande armadilha para essas pessoas. Seduzidas pela busca incessante do ser amado, aceito e valorizado, se rendem à tentativa de encaixe aos padrões estabelecidos pela sociedade como indicadores de sucesso e poder", exemplifica.

Carla Nogueira observa ainda que, em pouco tempo, pode surgir uma verdadeira personagem desfrutando de uma vida perfeita, feliz e glamorosa. "Atender a essa expectativa externa, com o tempo, vai se tornando insuportável ou mesmo insustentável. O falso self tomou tanto lugar que se expandiu ao ponto de oprimir o verdadeiro eu. E, nesta situação, os sentimentos de irrealidade, vazio e inutilidade roubam a cena. Surge medo, ou pânico, de ser descoberto; colocado à prova perante o olhar do outro".

"Algumas pessoas, preferem, motivadas pelos ganhos secundários, manter o alto custo desta imaginária posição social. Outras, buscam o amadurecimento e a liberdade através do processo de análise pessoal. São capazes de descobrir seu verdadeiro eu vivendo de forma mais criativa e harmoniosa. É uma questão de escolha!”, finaliza.

CRIATIVA

Legenda: Acessório faz toda a diferença na sua roupa Foto: divulgação

Anice de Castro é apaixonada por acessórios e assídua leitora da SiSi. Hoje mandou essa dica de uma peça turquesa linda, alegre e mega estilosa para um final de semana que, mesmo a mulher estando em casa, pode usar porque levanta qualquer astral!

#CompreDelas

Você já viu que o Facebook está apoiando uma campanha para apoiar as mulheres? Achei tão legal que resolvi compartilhar! A rede social apurou que as mulheres investem mais em suas comunidades e em suas famílias, e por isso são agentes de transformação. O empoderamento econômico delas representa o crescimento de toda a sociedade. Por isso, criou o programa #ElaFazHistória para apoiar essa revolução convidando os seguidores e sua comunidade a se unirem ao movimento #CompreDelas. Essa ação está valendo durante o mês de março e a proposta é conhecer e comprar produtos e serviços em micro e pequenas empresas lideradas por mulheres.

#tbt

É um sucesso esse espaço que deixamos para as memórias dos nossos leitores, que estão cada vez mais atuantes e compartilhando com a gente lembranças inesquecíveis. Olha aí!

TAUÁ

Guiomar Feitosa mostrou sua saudade pelo melhor caneiro do mundo, segundo a empresária mais elegante da cidade de Fortaleza.

FAMÍLIA

Laurinda Reis mandou foto de um momento de encontro com a família na Itália onde tiveram boas conversas, muitas risadas abastecidas com vinhos italianos. Na foto estão: Lilia Reis, Andrea Reis, Laurinda Reis, Ricardo, Enzo, William, Gaia e Célia Sears.

BIKE

Desiree Mota com a turma do “The Bike Brasil”. Pedala!

MOEDAS LANÇADAS

Maria Inês e Ana Cintia Benevides disseram que precisam voltar a Fontana Di Trevi, em Roma, porque ao jogar a moeda souberam que a tradição é ter retorno garantido. Pós-pandemia será lá o destino da dupla.