Simples olhar bem ajustado de Joana França

Joana Alcântara e França é arquiteta, mas a grande paixão é pela fotografia. Desde 2011, dedica-se à fotografia de arquitetura e de cidades.

Cataloga uma considerável referência de trabalhos como: documentação da recente produção arquitetônica brasileira e de seu patrimônio moderno; exposições pelo mundo das suas fotografias; fotografou para o Guia das Obras de Oscar Niemeyer — Brasília 50 Anos; produziu o guia de arquitetura de Brasília; colaborou com o Architectural Guide Brazil e, desde 2012 trabalha registrando os trabalhos de artistas visuais pelo Brasil, com destaque para Ai Weiwei, Antony Gormley, Cai Guo-Qiang, Christian Boltanski, Erwin Wurm, entre outros.

Conheça mais: https://www.joanafranca.com/

A maior novidade na vida da candanga, que é filha de cearense, é que suas fotos das fachadas das cidades de Brasília, São Paulo e Belo Horizonte foram escolhidas por Stella Tennenbaum para compor o cenário das janelas no novo programa Saia Justa da GNT, gravado no dia 04 de março.

Bom saber que temos um pouco do sangue nordestino bem cearense nesse talento candango, né?

LIP ANTI-MANCHAS

Use máscaras, mas quando tirar, mostre que você está com a boca colorida e a sua máscara limpa. A solução para isso já está disponível no mercado dos cosméticos. É um lip versátil para lábios e pálpebras com duração de até 16h.

MULHERES NO MERCADO FINANCEIRO

É hoje o webinar "Mulheres 2021: Diversidade na Tecnologia Financeira". Gratuito e online, exibido no canal da empresa no Youtube às 15h, o momento conta ainda com a participação de Jeane Aguilar, Gerente Financeira das Farmácias Indiana; e Mariana Coelho, Gerente de Sistemas do Grupo Madero, abordando a jornada das mulheres líderes comandado por Kelma Pinheiro, Diretora Executiva da Boavista Tecnologia. A participação é gratuita, mediante inscrição.

#tbt

Centro de Convenções Edson Queiroz serviu de cenário para receber grandes apresentações. Nos anos 80 e 90, os festivais de dança da Academia Cláudia Borges lotavam as cadeiras do confortável e moderno teatro durante 4 dias exibições de coreografias das alunas da sociedade. Paola Targino colecionou com carinho esse momentos e compartilha com a SiSi no #tbt de hoje.