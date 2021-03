Seja feliz

Todos os dias temos a oportunidade de acordar, agradecer, tomar um cafezinho, dar um sorriso e pensar que, se fizermos a nossa parte, teremos uma amanhã melhor. Por isso, trouxemos sorrisos esperançosos para a nossa coluna

Café e amor

Socorro Acioli e Júlio Camilo confirmando a tese que todo mundo merece uma xícara de café e uma boa história de amor.

Workshop

A designer de moda e produto, Jô de Paula, em parceria com a Galeria Mariana Furlani anuncia um workshop online para consultoria e mentoria de Experimentações Criativas com duração de 2 dias (13 e 20 de março). Informações e inscrições com @alicefrota.

Sugar

Dane Holanda esteve no Momento SiSi, um programa especial da semana da mulher, exibido pela TV Diário mostrando de onde vem toda a sua força e a sua energia.

Twins

Flávia e Carla Laprovitera celebraram mais um ano de vida trocando juras de amor nas redes sociais. Quem conhece a dupla sabe da imensa sintonia.

Viseiras

A dupla Mariana Sá e Geórgia Ximenes estão contando os dias para voltar as corridas e animar o calçadão da beira mar com as viseiras que são o maior sucesso.