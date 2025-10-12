REVELE-SI: Niara Meirele estreia na PFW e revela os bastidores do centro da alta-costura

A apresentadora e modelo Niara Meirele, conhecida pelo comando do programa “Se Liga”, do Sistema Verdes Mares, viveu momentos inesquecíveis durante sua primeira participação na Paris Fashion Week 2025.

Legenda: Niara Meirele Foto: arquivo pessoal

A convite do estilista Ivanildo Nunes, a cearense desfilou em dois eventos marcantes, levando o nome do Ceará e a força do artesanato nordestino para o cenário global da moda.

Legenda: Ivanildo Nunes com Niara Meirele Foto: arquivo pessoal

Em entrevista especial à coluna SiSi, Niara revelou suas impressões sobre a temporada, bastidores, aprendizados e a emoção de representar sua terra na capital mundial da moda.

Como foi receber o convite para desfilar na Paris Fashion Week e representar o Ceará em um evento tão grandioso?

Essa foi a terceira vez que o Ivanildo Nunes me convidou para desfilar em Paris. Ele já havia feito o convite em outras duas edições, mas foi neste ano que eu realmente me senti à vontade e preparada para dizer sim. Senti que era o momento certo, o tempo certo de viver essa experiência. E posso dizer que foi uma experiência indescritível participar de um evento tão grandioso como esse.

Legenda: Niara Meirele - backstage no primeiro dia de PFW Foto: arquivo pessoal

Ali, o mundo inteiro se reúne através da moda em um único lugar. Para mim, não foi apenas um desfile, foi uma representação da minha cultura, das minhas raízes e de tudo o que eu acredito. Senti como se estivesse levando comigo a minha história, a minha família e o meu Ceará em cada passo na passarela. Sem dúvida, foi um dos momentos mais especiais e marcantes de toda a minha trajetória até hoje.

Sua estreia foi no desfile da coleção “Memórias”, no Hôtel de l’Industrie. O que mais te marcou nesse momento?

O desfile “Memórias” foi marcante em todos os sentidos. Mesmo estando em Paris, tão longe de casa, eu me senti profundamente acolhida. Assim que cheguei ao Hôtel de l’Industrie e entrei nos bastidores, percebi que aquele ambiente, apesar de novo e grandioso, tinha algo familiar: gente do meu Ceará por todos os lados.

Legenda: Niara Meirele - backstage no primeiro dia de PFW Foto: arquivo pessoal

Tinha cearense na produção do Ivanildo, cearense desfilando comigo, e uma energia tão boa que fez tudo parecer casa. A equipe de Paris também me recebeu com tanto carinho e profissionalismo que o nervosismo deu lugar a uma sensação de pertencimento. Foi mágico perceber que, mesmo em outro país, o afeto, o talento e a força do nosso povo estavam ali, me acompanhando. Me senti em casa e muito orgulhosa de ser quem sou e de onde venho.

Você também desfilou no Hôtel Le Marois com a coleção “Manifesto em Prol do Artesanato Cearense”. O que essa segunda participação simbolizou para você?

A energia de estar em Paris desfilando foi algo completamente diferente de tudo que eu já vivi. O cheiro, o olhar das pessoas, a forma de se expressar, a produção, tudo tinha uma intensidade e uma elegância únicas. Quando entrei naquele hotel glamuroso, cercada por uma plateia de diferentes partes do mundo e uma cultura que não era a minha, senti um frio na barriga enorme. Mas, ao mesmo tempo, havia dentro de mim uma certeza muito grande: eu sabia o que estava fazendo e o que aquilo significava. Não era apenas sobre mim, era sobre toda uma região que estava sendo representada.

Legenda: Niara Meirele - backstage no segundo dia de PFW Foto: arquivo pessoal

O Ivanildo Nunes, através da sua arte, levou o Nordeste para a passarela e eu me senti parte viva dessa mensagem.

Quais foram as principais lições ou descobertas dessa experiência internacional?

Eu aprendi muitas coisas mas, acima de tudo, tive a confirmação de que estou no caminho certo. Se tem algo que eu sempre tive certeza na minha trajetória, foi o amor por minha cultura e saber a importância de levantar bandeiras, valorizar minha região e exaltar o povo dessa terra. Por isso, esse desfile não foi exatamente uma novidade para mim, foi um fruto do que venho plantando há anos, com amor, dedicação e propósito.

Legenda: Niara Meirele - backstage no segundo dia de PFW na expectativa de entrar na passarela Foto: arquivo pessoal

Cada passo naquela passarela representava um pedacinho dessa história que eu venho construindo com tanta verdade. Se existe uma lição que eu posso tirar de tudo isso, é essa: quando a gente segue com fé, coerência e orgulho de quem é, o universo confirma que estamos no caminho certo.

E nos bastidores? Há alguma curiosidade que o público talvez não imagine sobre a rotina de uma modelo na Paris Fashion Week?

Ah, nos bastidores acontecem coisas que o público nem imagina! Rssss Muita gente vê o glamour da passarela, mas por trás existe uma correria intensa, adrenalina mesmo e uma organização impressionante. São muitas modelos, maquiadores, cabeleireiros, stylists, produtores… todos trabalhando juntos, em um ritmo quase coreografado, para que tudo aconteça perfeitamente. O mais curioso é que, mesmo com tantas nacionalidades diferentes, todo mundo se entende, às vezes com um sorriso, um gesto, ou uma troca rápida de olhar. É uma "Torre de Babel" fashion, onde cada um fala uma língua, mas todos compartilham a mesma paixão.

Legenda: Niara Meirele - backstage no segundo dia de PFW Foto: arquivo pessoal

E o mais bonito: nos bastidores do desfile do Ivanildo, encontrei vários cearenses, na produção, desfilando, ajudando. Isso me fez sentir em casa, mesmo em Paris. Entre o nervosismo e a emoção, também tem risadas, abraços e aquela cumplicidade que só quem vive ali entende. É um caos bonito, cheio de propósito e de amor pelo que se faz.

Você descreveu nas redes sociais a experiência como “inesquecível”. Por quê?

Eu sempre sonhei com esse momento. Comecei minha carreira aos 13 anos de idade, como modelo, lá em Juazeiro do Norte, e acredito que ninguém inicia uma profissão sem sonhar em chegar ao auge, ao ponto mais alto, aos grandes holofotes. Como qualquer pessoa que começa uma história, eu também sonhei em vencer.

Legenda: Niara Meirele Foto: arquivo pessoal

Mas o que tornou essa experiência realmente inesquecível foi o fato de ela ter tudo a ver comigo e com a minha essência. Eu poderia ter ido para Paris desfilar para qualquer outro estilista, em uma moda puramente comercial, que talvez não tivesse relação com a minha história. Mas não, eu fui representar as artesãs da minha região, o Cariri, o Nordeste e um estilista que é meu amigo, o Ivanildo Nunes.

Legenda: Niara Meirele - backstage no primeiro dia de PFW Foto: arquivo pessoal

Tudo isso somou de uma forma muito especial. Estar ali, em um dos maiores palcos da moda mundial, levando minha cultura, minha fé e minhas raízes, fez tudo ter um sentido muito maior. Por isso, essa história será para sempre inesquecível pra mim.

Legenda: Niara Meirele Foto: arquivo pessoal

Com carisma, elegância e propósito, Niara Meirele não apenas conquistou seu espaço em uma das semanas de moda mais prestigiadas do planeta, mas também levou a essência do Ceará para o centro das atenções internacionais, reforçando que tradição, arte e identidade caminham lado a lado no futuro da moda brasileira.

E tem mais! Niara é a nossa primeira entrevistada do REVELE - SI, que chega para revelar personalidades do nosso mundo social em seus bastidores e na sua essência, com fotos relevantes do arquivo pessoal da entrevistada! Legal, né?