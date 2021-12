Qual é a cor de roupa ideal para passar o réveillon?

A tradição vem da África, quando os integrantes de tribos se vestiam de branco para representar a purificação espiritual e homenagear Iemanjá, já que a cor simboliza a paz.

Legenda: A blogueira Gabriela Sales, conhecida nas redes sociais com o @ricademarre, tem acertado nas produções casuais freshs Foto: Arquivo pessoal do IG da @ricademarre

Esse ano, as cores estão vibrando e muita gente pensa em sair do tradicional branco. Os supersticiosos sugerem o amarelo para atrair dinheiro, o vermelho para garantir uma boa paixão, o laranja para dar energia e entusiasmo, azul para ter tranquilidade e o verde, a esperança. Enfim, as cores estão aí para alegrar, mas o que vai fazer o seu ano melhor é você mesma, viu?

A nossa parceira, Lu Carvalho, mandou umas dicas versáteis para quem for passar a noite da virada quer seja na praia, na cidade, no campo ou, até mesmo, em um lugar que frio, já que, para cada comemoração, pede um dress code e um look diferente.

Veja as sugestões da Lu para cada ocasião!



Saia e Blusa

Legenda: Outra produção da Gabriela Sales foi o combo saia e blusa. A jornalista usou de maneira super criativa! Foto: Arquivo pessoal do IG da @ricademarre

Essa é uma das combinações mais queridinhas pelas brasileiras para a virada do ano! Super feminina e versátil, ela é perfeita para as temperaturas de qualquer lugar: seja na praia, no campo ou na cidade.

Escolha modelos que mais se aproximem de seu estilo e gosto pessoal! Um dos combos que continuam em alta são as saias longas ou mídis com cropped ou top!

Vestido/Macaquinho

Legenda: Silvia Braz está sempre im-pe-cá-vel! Foto: Arquivo pessoal do IG da @silviabraz

Os vestidos são uma das escolhas mais populares para a virada do ano! São diversos modelos de vestidos existentes, mas quem vem ganhando muito destaque são os modelos mídis! Eles são muito elegantes, femininos e super versáteis! Com diferentes modelagens existentes, o vestido é uma peça muito democrática, que atende aos mais diversos gostos.

Porém, se você quer fugir um pouco dos “tradicionais” vestidos, os macaquinhos, com um estilo moderno e superdivertido, podem ser a alternativa perfeita! Crie looks, tanto com sapatos de salto alto como com rasteiras, basta escolher o que mais se adequa para a sua comemoração de ano novo e ao seu estilo pessoal!

Looks Coloridos

Legenda: Mais cor, por favor! Foto: Arquivo pessoal do IG da @synaraleal

Por mais que os looks brancos sejam a escolha mais popular para a virada do ano, algumas pessoas preferem usar peças coloridas. Tons tais como: verde, vermelho e rosa são alguns dos mais escolhidos pois, segundo a mensagem psicológica das cores, simbolizam dinheiro, paz, esperança e amor.

Aqui, basta usar a imaginação e optar por aquela cor que mais simboliza seu desejo para o próximo ano! Seja um conjunto, vestido, saia ou shorts, escolha a opção que mais combine com seu estilo e com o local onde você vai passar o réveillon.

A conclusão que cheguei é que nessa virada do ano de 2021 / 2022, use as cores que você quiser e que o seu astral estiver vibrando. O importante é que você se sinta bem.

Acenda para 2022!