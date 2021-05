Pum vaginal na hora do sexo é constrangedor, mas tem solução

Flatos vaginais são a saída de ar pela vagina, cujo som é semelhante ao de um “pum”, sem odor, mas é constrangedor!

Se a vagina tem um bom tônus muscular, o pênis entra e sai “apertadinho”, sem espaço para que alguma quantidade de ar entre junto. Mas, com o avançar da idade, com a menopausa e com a flacidez dessa musculatura íntima, se “sobrar espaço”, o ar entra durante a penetração e sai fazendo esse barulho indesejável que deixa a mulher e seu parceiro um pouco desconfortáveis.

Legenda: Imagem de uma liga de cabelo que representa a flacidez vaginal. Foto: Reprodução

“Algumas posições favorecem essa entrada de ar, por isso, uma dica é preferir posições em que o flato vaginal não acontece. Mas, além de evitados, os flatos podem ser tratados com a melhora do tônus e da função dessa musculatura, o que é possível com exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico”, esclarece Gisele Arruda, fisioterapeuta pélvica.

Legenda: Gisele Arruda é fisioterapeuta pélvica da Clínica Salvata. Foto: Reprodução

A fisioterapeuta, Gisele Arruda (@fisiogiselearruda), trouxe quatro dicas valiosas de como realizar os exercícios que fortalecem o assoalho pélvico:

1. Deitada ou em pé, faça um movimento de apertar e soltar vagina e ânus, como se segurasse o xixi e um pum. Lembre-se: contraia apenas a região íntima, sem prender a barriga, sem fechar as pernas ou mesmo sem levantar o bumbum.

2. Após lavar bem as mãos, introduza seu dedo polegar no canal vaginal. Faça um movimento de abraçar seu dedo com a musculatura íntima.

3. Sinta se toda a vagina fecha em torno do seu dedo, como se sua vagina fizesse um biquinho (como lábios que se posicionam para um beijo). Você deve sentir um movimento que vem do ânus, da direita e da esquerda (ao mesmo tempo) em direção ao seu dedo.

4. Ainda com o dedo dentro da vagina, faça uma pressão com seu dedo em direção ao ânus e tente contrair a vagina vencendo a pressão do seu dedo.

Cada uma dessas contrações pode ser repetida, todos os dias, entre 10 e 30 vezes. É importante apenas que se certifique de estar fazendo correto e respeite seu limite. O importante é realizar bem o movimento e não em grande quantidade.

Caso você não consiga sentir esse movimento ou sinta que faz ao contrário (empurrando para fora), procure ajuda de um fisioterapeuta pélvico.

A solução do problema você já encontrou e o constrangimento será opção!