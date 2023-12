Paulo Angelim fala sobre a estreia de 'Casa Concreta', o guia completo do mercado imobiliário

Encontrar uma casa ou um espaço para o seu negócio não é um investimento como outro qualquer. A escolha precisa considerar não só as vantagens financeiras, mas uma série de aspectos. Afinal, é um passo que mexe diretamente com nossa vida e nossos sonhos. Não é à toa que as pessoas têm tantas dúvidas e, nessa hora, o certo é ouvir a palavra de quem conhece do riscado. Paulo Angelim tem as respostas para quem está de olho numa casa, num apartamento ou num imóvel para comprar.

Há 35 anos no mercado, Paulo Angelim é um expert. Está sempre em movimento, em constante atualização. Seu novo lançamento é o "Casa Concreta", programa do Sistema Verdes Mares, que estreia dia 20. O conceito, explica o apresentador, é o de um guia semanal do mercado imobiliário, com dicas e discussões que vão deixar o público afiado na hora de fechar um bom negócio.

"Casa Concreta" é uma casa de quem gosta e sabe receber. O programa terá sempre convidados para um bate-papo informativo e inteligente. Hoje é a vez de Paulo Angelim sentar na cadeira de convidado e a coluna conduz um bate-papo especial. Afinal, o leitor já quer saber tudo sobre "novo lançamento" que ele está trabalhando

Legenda: Os primeiros convidados do "Casa Concreta" - Patriolino Dias (Presidente do Sinduscon Ceará) e Enio Arêa Leão (economista, consultor financeiro e estratégico de grandes projetos no setor imobiliário) Foto: Divulgação

Paulo Angelim, bem-vindo à coluna da Jeritza Gurgel! Primeiro, queria que você falasse da localização deste novo lançamento, uma dúvida que logo aparece quando a gente ouve falar de um novo imóvel.

Olá, Jeritza, olá, leitores da coluna. Bem, a localização do "Casa Concreta" é a melhor possível, do tipo que vai agradar todos os expectadores e atender ao gosto de cada um. O programa será transmitido às quartas-feiras, sempre às 22h10, na TV Diário. Ele também poderá ser visto, a qualquer hora do dia, até pelo celular, no canal do YouTube do Diário do Nordeste.

Quais são os diferenciais deste lançamento. O que ele tem de único?

É um programa para ouvir quem mais conhece do mercado imobiliário do Ceará. A ideia é ajudar quem procura um imóvel, seja ele de qual segmento for. Você quer saber o caminho até sua casa nova? Nós vamos te ajudar a encontrá-la.

Quem serão os convidados do "Casa Concreta"?

Serão sempre dois convidados tratando de um mesmo tema. Convidamos nomes conhecidos do mercado, com abordagens distintas, voltados para públicos distintos. A ideia é aplicar a discussão e a visão do mercado. No "Casa Concreta", eu faço o papel de mediar, vou me colocar no lugar o público e perguntar o que ele quer saber. Todas as questões serão feitas com foco no público final. Vamos contemplar todos os púbicos, dos vários segmentos do mercado imobiliário, desde os populares até os de altíssimo luxo.

Vamos falar agora de valorização, dos ganhos para quem escolher este lançamento e virar habitué?

Comprar um imóvel exige que se esteja atento a muitas variáveis. Acompanhar o "Casa Concreta" é ter a oportunidade de conhecer cada uma delas, em linguagem simples, direta, atualizada e com foco no mercado local. É um guia, bom de acompanhar, que vai te ajudar a cuidar do seu dinheiro, a encontrar o negócio certo para você, se você procura uma casa nova, um espaço especial para o trabalho ou se quer investir. Quero que o público se sinta como se estivesse lá, tirando duas dúvidas e conhecendo as oportunidades.