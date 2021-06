O prazer feminino além do óbvio

Quando se fala em prazer feminino, as primeiras associações são sempre as mais óbvias: ou, “o que o parceiro tem que fazer?” ou, “qual brinquedinho usar?”

O que muita gente não sabe ou esquece é que o sensual vai além do toque pelo toque. O grande parceiro da mulher é a imaginação, que tem um papel importantíssimo para o desejo e para o clímax feminino.

Para falar disso tudo, a SiSi convidou a jornalista Isabelle Bedê (@belliebd). Especialista em redes sociais, é cocriadora dos Lábios Livres (@labioslivres), um perfil no instagram de mulheres para mulheres, onde deixa doses diárias de inspiração e educação para um mundo sexualmente livre. Adora música, arte e conexões reais. Cearense, morando em Berlim há 3 anos, aprendeu com os alemães que liberdade, em qualquer âmbito da vida, é o bem mais precioso.

Legenda: Isabelle Bedê, uma das criadoras o Lábios Livres Foto: Divulgação

Segundo Isabelle, “atualmente, muitas mulheres procuram por entretenimento erótico voltado para elas - de contos literários a histórias em áudio. Sim, o conteúdo tem que ser especializado para funcionar - mulheres são diferentes dos homens e, consequentemente, o prazer, também”.

Nossa parceira de pauta, trouxe alguns exemplos bem-sucedidos de conteúdo erótico para mulheres:

MeLambe (@me_lambelambe)

Você talvez conheça o @me_lambelambe. Se não conhece, comece a seguir agora! O perfil começou como um projeto pessoal da Laís Conter (@laisconter), com a intenção criar pôsteres para as redes sociais e para as ruas, para naturalizar a conversa sobre sexo no cotidiano. A página ficou famosa por postar cantadas e micro contos eróticos de maneira super divertida.

Legenda: Microcontos intensos são um dos destaques do Me Lambe Foto: Reprodução

Podcast: DipSea e Tela Preta

DipSea e Tela Preta são definitivamente duas das nossas dicas preferidas!

Pegando carona na tendência de conteúdo de áudio e no crescimento dos podcasts, o DipSea é um aplicativo pioneiro que oferece contos eróticos em áudio, narrados por vozes diferentes, com histórias escolhidas por você. O único lado ruim é que está disponível apenas na língua inglesa.

Já o Tela Preta é uma iniciativa brasileira, sendo o primeiro aplicativo de áudios eróticos no país.

Legenda: DipSea: contos eróticos narrados ao pé do ouvido Foto: Reprodução

WetVividDreams (@wetvividdreams) e Afrodite Anônima (@afroditaanonima_)

O Instagram também é cheio de opções superlegais para quem quer se inspirar (e se excitar!). Uma das nossas opções preferidas é a WetVividDreams, página de contos eróticos no Instagram, que recentemente ganhou uma coluna no site da revista Glamour Brasil.

Legenda: Sonhos para ler: o WetVividDreams é outro perfil que aposta em narrativas eróticas Foto: Reprodução

Outra página super legal e que vale seguir é a Afrodite Anônima, que mistura posts com contos eróticos com narrativa feminina com posts sobre educação sexual. Unir o útil ao agradável, né?

Séries: Bridgerton, Sex Education e Sexify

A plataforma de streaming queridinha pelos brasileiros é a Netflix. Ela não fica de fora quando se trata de oferecer conteúdo de qualidade que traga erotismo ou quando aborda sexualidade de uma maneira fiel. Três dicas super legais para assistir são: Bridgerton (romance apimentado que trata o prazer feminino de forma mais realista), Sex Education (comédia adolescente que trata sobre vários tabus da nossa adolescência) e Sexify (série nova polonesa em que um grupo de estudantes mulheres precisam criar um aplicativo sobre prazer).

Legenda: Protagonistas da série Bridgerton, no Netflix Foto: Imago Images/Divulgação

Mas não esqueça, SiSi Lovers, erotismo é diferente de pornografia. Enquanto a pornografia refere-se à exploração visual do sexo pelo sexo, o erotismo trata mais do contexto que engloba o universo sensual, aguçando a imaginação. Ou seja, o erótico já começa no primeiro drink de um encontro super esperado, na escolha da lingerie, na lembrança do cheiro da pessoa que a gente gosta. Bem melhor!

Agora que você já descobriu que o prazer feminino pode ir além do óbvio e que existe conteúdo erótico para mulheres, feito por mulheres com qualidade sem promiscuidade, que tal acompanhar a Bellie no IG Lábios Livres (@labioslivres) e o blog (https://labioslivres.com/)?

É importante que as mulheres que acompanham a SiSi, que são atentas as informações relevantes sobre saúde e prazer feminino, com conteúdo inspirador, educativo e divertido sobre o universo plural da sexualidade feminina, sigam a nossa parceira da @labioslivres.