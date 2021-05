O grito de alerta para o fim da pobreza menstrual

Foi na pandemia, com as restrições de circulação impostas, que a questão do consumo de absorventes para os dias de fluxo menstrual ganhou mais evidência. Com a questão do desemprego no Brasil, a aquisição de produtos de higiene no período mentrual, ficou complicado para muitas mulheres.

Acredite: de acordo com a ONU Mulheres, 12,5% das mulheres pelo mundo vivem na pobreza menstrual, porque com o valor elevado dos produtos de higiene íntima dificulta adquirir esses itens nos momentos de fluxo. Os itens para o gerenciamento da menstruação são: os absorventes íntimos internos e externos, coletores ou calcinhas absorventes.

Legenda: A necessidade do consumo de absorventes para os dias de fluxo menstrual ganhou mais evidência na pandemia. Foto: Reprodução

Pasme: muitas mulheres em estado de vulnerabilidade usam sacolas plásticas, papelões, panos velhos e, até mesmo miolo de pão para conter o sangue. Nesse sentido, crescem os ricos de infecção e, evidentemente, expõe a saúde da mulher em condições de risco.

Além disso, a pobreza menstrual gera impacto na saúde mental quando, por exemplo: adolescentes deixam de frequentar escola ou mulheres não comparecem ao trabalho por não ter produtos para conter o fluxo menstrual, o que leva a garantia de um nível mínimo de igualdade de oportunidades.

No Ceará, comunidade ativista como @sanguenosso está mobilizada para que acabe a pobreza menstrual, oferecendo além de itens de higiene íntima feminina, amor e dignidade para quem se encontra em situação de rua e vulnerabilidade social. Através de uma corrente do bem busca arrecadar fundos para distribuir produtos de higiene menstrual gratuitamente.

Legenda: Larissa é quem está a frente do IG @sanguenosso e vem promovendo campanhas e distribuindo kits de higiene pessoal a mulheres em situação vulnerável. Foto: Reprodução

É importante ressaltar que o absorvente deveria estar enquadrado nos itens de higiene básica como são os papéis higiênicos e pastas de dentes e ter um custo de impostos mais reduzidos para o consumo das “menstruantes” e a garantia da dignidade da mulher.

O sangue menstrual não é questão de escolha para a mulher. É uma questão de saúde pública e esse é o grito de alerta!

CURIOSIDADES

Calcinhas absorventes e os absorventes reutilizáveis?

É uma ótima alternativa para o meio ambiente. Acontece que, para a população feminina mais carente, é inalcançável, porque os produtos como calcinha sustentável gira em todo de 86 reais, cada e, os absorventes reutilizáveis, um kit com 5 unidades, custa R$ 150,00. Portanto, ainda inviável para a população feminina mais carente.

Legenda: Calcinha absorvente. Foto: Reprodução

Legenda: Absorvente reutilizável. Foto: Reprodução

Para combater a pobreza menstrual?

Falar sobre menstruação;

Buscar informação sobre o assunto;

Exigir políticas públicas para dignidade menstrual (tornar item de necessidade básica e, com isso, obter a redução de impostos) e,

Apoiar iniciativas de arrecadação de produtos de higiene.