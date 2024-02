NRF- Insights e Tendências do Varejo de Nova Iorque são revelados em almoço empresarial do CDL Jovem

Na tarde desta terça, 06, a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovens de Fortaleza (CDL Jovem Fortaleza) promoveu o evento NRF - Insights e Tendências do Varejo, no Hard Rock Café Fortaleza. O encontro exclusivo reuniu associados, convidados e contou com a presença de Patriciana Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos; Luciana Grinstein, Diretora Comercial, Marketing e Produto da DelRio; e de Marília Ximenes, Gerente Geral Executiva do Shopping Eusébio.

Legenda: Patriciana Rodrigues, Luciana Grinstein e Marília Ximenes Foto: LC Moreira

Durante o almoço, o trio de especialistas compartilhou suas experiências vivenciadas na NRF: Retail's Big Show, maior evento de varejo do mundo, realizado em Nova Iorque no mês passado.

Legenda: Marília Ximenes, Luciana Grinstein e Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Com o objetivo de antecipar as novidades do 18º Cenários do Varejo, que será realizado pela CDL em março, Guilherme Colares, presidente da CDL Jovem Fortaleza, afirmou que a NRF - Insights e Tendências do Varejo foi apenas uma pequena amostra do que está por vir.

