A mistura de estampas remete a um estilo de alguém mais criativa e divertida. Muita gente tem dificuldade de encarar essa proposta por diversos fatores. As mulheres mais clássicas, então, tem receio de arriscar!

O desafio de sexta-feira é imaginar que pode ser interessante variando estampas sem perder a identidade e nem parecendo uma carnavalesca, quer ver?

Dica 1: Adote o positivo e negativo: a base da estampa é a mesma, mas o fundo é diferente. Por exemplo: o fundo é preto e a estampa é branca. Portanto, a outra parte, vai ser o fundo branco e a estampa preta.

Dica 2: Use lenços! O mix de estampas pode ter como um dos elementos o lenço. Veja: Uma blusa listrada com um lenço estampado. Agora, preste atenção: as cores tem que estar coordenadas para ter aquela harmonia.

Perceberam? Para ousar bastar ter bom senso e entender harmonizar cores e estampas. Sair do óbvio com consciência é mostrar ao mundo que sabemos quem somos e quem queremos ser! A tendência é ser feliz! Misture-se!

SALMÃO NO PAPELOTE

O chef Patrick Alex trouxe para a @sejasisi uma receita simples, saudável e gostosa, feita em pouco tempo: salmão no papelote. Ele que é craque em ensinar receitas práticas. Além disso, tem didática incrível. A sugestão é que você coloque o avental e assuma o fogão! A receita completa e o modo de fazer com o vídeo do chefe você encontra no Instagram da @sejasisi nesse fim de semana.

BOA COMPANHIA

Uma boa companhia para ficar em casa é viajar por dentro da gente e esse é exatamente o convite que o livro da cearense Luciana Terra Targino faz! "O Paris Só de Ida" nos leva a percorrer o cotidiano que nos afeta: nos apaixona, nos inquieta, nos faz refletir, mudar de opinião, de rota... São crônicas de Pensamentos, Sentimentos e Opiniões a partir do olhar dela, mas uma literatura que fala de todas nós. À venda em @parissodeida.

SÓ DICA LEGAL!

DUETOS

A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz, destaca que a exposição “50 Duetos" "revela o quão elástico e múltiplo é o potencial artístico em seu modus operandi de esculpir o belo para fazer pensar”. A mostra é composta pelas obras de arte do acervo particular da Fundação Edson Queiroz, que completa meio século.

LIVE SABOROSA

A sommèliere Jardênia Siqueira e o chef Patrick Alex se uniram para apresentar uma experiência enogastronômica virtual para curtir a Páscoa em casa. A live será hoje, às 18h, através do Instagram da @lojadvinos. Imperdível!