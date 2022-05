Marinha do Brasil inaugura monumento em homenagem ao Almirante Tamandaré

A Marinha do Brasil realiza ações durante o ano de 2022 como parte de uma série de atividades para comemorar o bicentenário da independência do país.

Legenda: Navio-Patrulha “Grajaú” Foto: Imagens da MB

Na terça, 10, esteve aberta ao público e gratuito, a visitação ao Navio-Patrulha “Grajaú”, atracado no Porto do Mucuripe. A embarcação realiza, na área sob jurisdição do Comando do 3º Distrito Naval (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas), missões de socorro e salvamento marítimo, patrulha e inspeção naval, contribuindo para a salvaguarda da vida humana e para a segurança e controle dos interesses do Brasil no mar.

Na manhã de quarta-feira, 11, houve uma Ação Cívico-Social na Escola Estadual de Ensino Médio Dragão do Mar, na qual foram realizados atendimentos médico e odontológico, exames e testes de saúde, oficinas, palestras e manutenção das instalações da instituição de ensino.

Já no turno da tarde, a Marinha do Brasil inaugurou um monumento do Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Almirante Tamandaré, na orla da Praia do Meireles, em Fortaleza (CE). encarrando as festevidades.

Vamos as imagens captadas por LC Moreira:

Legenda: Almirantes Almir Garnier Santos e André Moraes Ferreira

Legenda: Almirante Almir Garnier Santos e Elpídio Nogueira

Legenda: Almirante Elis e Lídia Oberg, Heliane Pimentel, Almirante Almir Garnier Santos e Flávia Lima

Legenda: Almirante Almir Garnier Santos e Elpídio Nogueira

Legenda: Almirante Fernando e Francisco Caminha

Legenda: Artur Bruno e General André Allão

Legenda: Almirante Antônio Capistrano, Antônio Carlos Juaçaba e Almirante André Moraes Ferreira

Legenda: Artur Bruno, Elpídio Nogueira e Roberto Macedo

Legenda: Flávia e Roberto Lima.

Legenda: Cristina Veiga, Lídia Oberg, Flávia Lima, Heliane Pimentel e Maria Jocilda Botelho

Legenda: Francisco Caminha, Licinio Correa e Beto Gil

Legenda: Giovnani Marioto e Duarte Frota

Legenda: General André Allão, Roberto e Almirante André Macedo