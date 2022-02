Já pensou que a folia do Carnaval pode ser melhor na cama ?

O Governo do Estado do Ceará decidiu que, esse ano, não haverá feriado de Carnaval, porque o momento que estamos enfrentando com a saúde com as gripes e os casos de COVID, ainda assombram por aqui e é o tipo do susto que não tem graça.

Por oportuno, você sabia que o Carnaval só é feriado se o Governador ou o Prefeito da cidade determinar?

Pois saiba que, mesmo que seu calendário marque um dia vermelhinho, aquilo lá não significa ser feriado. É data comemorativa!

Legenda: Com segurança, use a sua criatividade! Foto: shutterstock_1352959553

Então, não desanime! Use a sua criatividade e aproveite que é Carnaval e faça uma festa animada entre quatro paredes, no conforto da sua cama e com os lençóis (se quiser!).

Legenda: Divirta-se! Foto: shutterstock_1892254696

Lá vão as ideias:

Pense numa fantasia bem atrevida e já vai olhando as trends de 2022.

A empresária do ramo de sex shops, sugere:

Legenda: Vanessa Pessoa Foto: Arquivo pessoal

Vanessa Pessoa Empresária Os bodys arrasarão são a nova tendência em fantasia, que foge um pouco do tradicional, sem deixar de aguçar o imaginário! Além disso ele nos remete muito ao carnaval tradicional: o mostrar quase tudo, deixando aquele gostinho de quero mais !

Veja um exmplo de fantasia, inspirada na cantora Anitta:

Legenda: Transparencias em trançados tipo "arrastão" com detalhes cobertos Foto: Arquivo pessoal de Vanessa Pessoa

2. Prepare uma playlist;

3. Vai esquentando os tamborins com o parceiro em papos mais ousados para ir criando a atmosfera do período momino;

Legenda: Segredinhos de casal Foto: shutterstock_1106476940

4. Capriche no ambiente;

5. Deixe alguns brinquedinhos interessantes a mão, especialmente, óleos de massagem para relaxar e, quem sabe, estimular, ainda mais o prazer e recomeçar a folia.

Legenda: Estímulos de carinho e prazer Foto: shutterstock_524866864

Carnaval é uma vez só no ano, mas você pode fazer a sua folia o ano inteiro. Portanto, crie sua fantasia e divirta-se!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.