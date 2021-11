Instituto Myra Eliane inaugura Memorial Edson Queiroz em Cascavel

O município de Cascavel passará a abrigar, a partir do dia 07 de novembro, o Memorial Edson Queiroz, localizado na Praça Nossa Senhora do Ó, no Centro da cidade. A solenidade de abertura acontece neste domingo (07), às 18h, em uma iniciativa do presidente do IME, Igor Queiroz Barroso e curadoria de Max Perlingeiro

O Memorial Edson Queiroz funcionará de terça a sexta - feira, das 13h às 18h; aos sábados, das 10h às 16h e aos domingos, das 09h às 12h e das 17h às 20h. A entrada é gratuita.

Legenda: FENACCE Foto: Divulgação pessoal

Artesanato. Maior Feira de Artesanato e cultura do Brasil acontece em Fortaleza

Mais de 300 artesãos do Brasil participarão da exposição que terá formato híbrido este ano. A expectativa de público durante o evento é de cerca de 2 mil pessoas por dia

A 3ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce) irá acontecer entre os dias 3 e 7 de novembro com o tema: “Novos Tempos, Novos Formatos”. A maior feira de artesanato do Brasil terá formato híbrido. Presencialmente, o evento será no Centro de Eventos do Ceará e, pela plataforma on-line, o público poderá assistir, gratuitamente e ao vivo, toda a programação da feira.

Legenda: Neste ano, a briga pelo título do Superkite será intensa. No feminino, a cearense Mika Sol é a primeira do ranking e pode garantir o tetracampeonato mundial com uma vitória em casa Foto: Arquivo assessoria

Kitsuf. Superkite e Superfoil reúnem atletas nacionais e internacionais em megaevento de kitesurf no litoral do Ceará

Evento consolidado no calendário internacional de kitesurf, o Superkite, evento organizado pela Global Kitesports Association - GKA, ocorrerá entre os dias 10 e 14 de novembro, na Praia do Cumbuco, em Caucaia, que fica a apenas 25km de Fortaleza.

Já o Superfoil nasceu devido ao crescimento de uma nova modalidade de velejo, o Foil. A segunda edição dessa disputa acontece dos dias 16 a 21 de novembro, no Aterro da praia de Iracema que será cenário da etapa brasileira dos circuitos mundiais da GWA e GKA, nas categorias Hydrofoil Freestyle, Wingfoil Freestyle e Wingfoil Race.

Protagonistas. Junior Achievement realiza festival para resgatar o vínculo do jovem com o aprendizado

A Rede Junior Achievement no Brasil desenvolveu o Festival JA Protagonistas do Agora, que acontece de 09 a 11 de novembro. O festival será 100% online, gratuito, com conteúdo de jogos, dinâmicas e ferramentas distribuídas em várias redes sociais e plataformas digitais que pretendem impactar 50 mil jovens na faixa de 15 a 23 anos. Palestras e momentos com grandes empresas e personalidades fazem parte da programação.

Legenda: Bazar-Brechó Edisca Foto: Arquivo Edisca

Bazar Brechó. O Bazar & Brechó - EDISCA está recebendo doações

O Bazar & Brechó – EDISCA que acontecerá de 08 a 12 de dezembro de 2021, no Shopping RioMar Fortaleza terá a totalidade da renda revertida para a sustentabilidade da EDISCA, com capacidade para atender até 400 crianças e adolescentes com programas na área pedagógica, artística e social.

A instituição recebe doações de peças novas e seminovas femininas, masculinas e infanto-juvenis, que serão vendidas a preços atrativos e ainda trabalhando o conceito de moda circular.

Pontos de coleta: Edisca – Rua Desembargador Feliciano de Ataíde, 2309 – Água Fria – 3278-1515

Legenda: Esther Tavares Foto: Arquivo IBP ginástica rítmica

Ginástica Rítmica. Dentre as 4 mais bem colocadas de cada região do país, a jovem ginasta cearense, Esther Tavares, da escola IBP ginástica rítmica, será a única atleta da nossa terra, na categoria Juvenil, a disputar o Torneio Nacional de ginástica rítmica em Porto Alegre/Rs entre os dias 05 a 08/11. Estamos na torcida para que traga a medalha desejada.

Legenda: Artistas plástica Clau Loureiro Foto: Arquivo pessoal

Arte. A artista plástica Clau Loureiro estará expondo duas de suas Obras na 5a Bienal Latino-Americana de Arte Contemporânea, que acontecerá no Centro Cultural dos Correios no RJ de 4/11 à 19/01/2022. Lembrando que a Exposição já passou por Helsinki na Finlândia em julho desse ano.

Legenda: Dra Stela Maria Vitorino Sampaio Foto: Arquivo pessoal

Simpósio. A médica cearense, Dra Stela Maria Vitorino Sampaio, presidente da Associação Brasileira de Arritmia, Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca e do DECA - Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial, coordenou o 8º Simpósio Internacional virtual de arritmia, eletrofisiologia e estimulação cardíaca, que aconteceu, em formato remoto, dos dias 28 a 30 de outubro de 2021.

Legenda: Lucas Asfor, Tiago asfor, Cássio Pacheco, Caio Rocha e Alcimor Rocha. Foto: Arquivo pessoal

40tou. O advogado, Cássio Pacheco, comemorou seus 4.0 no Iate Clube, no último sábado, 30 de outubro. Com muita alegria e irreverência, aniversariante recebeu amigos, dentre eles: Odilon Aguiar, o deputado federal Domingos Neto, Leonardo Vasconcelos, Josias Jr., Lucas Asfor, Tiago asfor, Caio Rocha e Alcimor Rocha.